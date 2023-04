Sonrisa más brillante con este cepillo de dientes eléctrico Oral-B: ¡ahora cuesta menos de 20€!

New Mall Media

¿Quieres lucir una sonrisa más blanca y cuidada esta primavera? Para conseguirlo, la opción más recomendada por los dentistas y los profesionales de la salud dental es el cepillo de dientes eléctrico. Estos modelos se han popularizado mucho en los últimos años por las ventajas que ofrecen con respecto a los modelos tradicionales. El cabezal redondo es su punto fuerte, ya que realiza movimientos de rotación para eliminar mucha más placa bacteriana e incluso para llegar a las zonas menos accesibles de la boca.

Si todavía no lo has incorporado a tu rutina diaria, ¡la primavera es un buen momento para hacerlo! La llegada del calor y los planes al aire libre siempre invitan a comer alimentos más ácidos o azucarados, lo que puede afectar a la salud dental si después no realizas una limpieza adecuada. Además, los rayos del sol también tienen un impacto directo en la sensibilidad dental y pueden inflamar las encías. Por eso, aunque utilizar un cepillo de dientes eléctrico es la mejor alternativa en cualquier momento del año, ¡la primavera es una buena época para empezar!

¿Sus ventajas te han convencido? ¡Estás de suerte! El cepillo de dientes eléctrico Oral-B Vitality 100 CrossAction es uno de los modelos más avanzados del mercado y ahora tiene un 30% de descuento en Miravia. ¡Aprovecha la oportunidad y consíguelo por menos de 20€!

El cepillo de dientes eléctrico Oral-B Vitality 100 CrossAction está diseñado para ofrecerte una limpieza mucho más profunda e intensa. Está equipado con un cabezal CrossAction que es responsable de rodear cada diente con filamentos inclinados a 16 grados. Su sistema 2D se encarga de rotar alrededor de cada diente para eliminar mucha más placa bacteriana de la que retirarías con un cepillo de dientes manual.

La tecnología siempre ha sido el punto fuerte de estos dispositivos ¡y este modelo no se queda atrás! Incluye un temporizador en el mango para que cumplas con los 2 minutos de cepillado que recomiendan los profesionales. Además, integra también un sensor de control de presión que baja la intensidad de manera automática si detecta que estás ejerciendo más presión de la cuenta sobre las encías.

Incorpora una batería de litio de alta capacidad capaz de ofrecer una fantástica autonomía. Además, el pack incluye un cabezal de recambio, pues Oral-B recomienda retirarlo cada tres o cuatro meses. ¡Este cepillo de dientes eléctrico es la opción que tu sonrisa necesita!

