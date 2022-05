Ahorra más de 250€ en la compra de esta piscina desmontable Bestway imprescindible este verano

Las altas temperaturas de verano se llevan mucho mejor si tienes una piscina en casa en la que poder refrescarte cada día. Si todavía no te has decantado por un modelo u otro de piscina, te traemos una oferta que no vas a poder dejar escapar. Además, el descuento tiene tiempo limitado, por lo que tendrás que darte prisa si no quieres quedarte sin la tuya.

La piscina desmontable Bestway de ManoMano perfecta para refrescarte este verano, ahora está casi a mitad de precio. Con su 47% de descuento podrás ahorrarte más de 250 euros con tu compra y empezar a disfrutar en la terraza o jardín de tu casa. Tiene las dimensiones perfectas para que niños y adultos puedan bañarse juntos y disfrutar de unos días de piscina sin tener que salir de casa. Te contamos todo lo que tienes que saber de ella.

Piscina Bestway de ManoMano con un 47% de descuento

Piscina Bestway de ManoMano

Sí, has oído bien, puedes comprar una piscina antes de que llegue el verano con un descuentazo en su precio. Pero lo que cuesta no es lo mejor de todo, sino que sus características tampoco se quedan atrás.

La piscina Bestway tiene unas dimensiones perfectas de 306x100 para que tanto padres y madres como hijos puedan disfrutar de muchos chapuzones al día. Además, tiene una capacidad de 6.148 litros e incluye una depuradora de cartucho para que el agua de la piscina se mantenga siempre limpia. A ello hay que sumarle que es sumamente fácil montarla, desmontarla y, lo más importante, retirar el agua cuando llegue el momento de vaciarla. Solo te llevará unos minutos dejar tu jardín como antes del verano cuando vuelva el otoño.

Por otro lado, su forma es redonda, es de color blanco y su interior es azul simulando así el fondo de las piscinas tradicionales. Su estructura de metal es muy resistente a la corrosión y cuenta con una triple capa para que esté protegida contra los pinchazos.

Si quieres comprar una piscina para estar preparado una vez que empiece el calor del verano, es el momento perfecto para hacerlo. Esta piscina tiene un descuento del 47% gracias al cual te saldrá mucho más barata. Olvídate de pagar los más de 500€ que cuesta habitualmente y paga por ella tan solo 279€. Es la mejor oportunidad para llevarte una casa una piscina de muy buena calidad, que te va a hacer los días más refrescantes y, además, a buen precio.

Ahora, toda la familia podrá refrescarse, jugar en la piscina y tener un verano mucho más llevadero con la piscina BestWay disponible en ManoMano ¡y con descuento!

