Decora tu árbol paso a paso: estos son los complementos navideños que necesitas

¿Quieres renovar tus accesorios y complementos navideños este 2020? Entonces echa un vistazo a los consejos y productos que te presentamos a continuación, con los que podrás darle un toque más elegante a la decoración de tu árbol y, al mismo tiempo, cambiar el estilo del año pasado. En esta publicación te explicamos los pasos que debes seguir para que la decoración del árbol quede perfecta. Además, en cada uno de ellos te recomendamos varios complementos que puedes añadir a tu cesta de Amazon.

Quizás alguno de esos complementos te pueda inspirar para comprar más objetos decorativos o, incluso, aprovechar esta oportunidad para comprarle algún detalle a alguien especial. ¡Disfruta de este proceso tan especial en estas fechas y consigue un resultado impecable.

1. Primero coloca los elementos más voluminosos y las luces

Antes de empezar a colocar cualquier tipo de complemento, es imprescindible estirarlas ramas del árbol y darle una forma equilibrada. Después, lo más recomendable es añadir los objetos más voluminosos, como pueden ser las guirnaldas. Sin embargo, si no barajas esta opción, el primer sería colocarlas luces encendidas. Hay que hacerlo de abajo hacia arriba y de forma que queden metidas entre las ramas. Así aportarán una sensación de calidez y el árbol parecerá más grande. Según el estilo que más te guste, puede elegir entre luces de un solos color, con varias tonalidades e, incluso, con formas características.

Luces

2. Pon cintas para un toque más elegante

Aquí es donde empieza el trabajo más creativo. Elige un estilo de cintas que combine con los adornos que pretendas colgar más adelante. Por ejemplo, si optas por cintas de colores básicos y sencillos, lo ideal sería añadir elementos decorativos algo más llamativos. Si por el contrario prefieres cintas más coloridas, te recomendamos apostar por bolas de decoración navideñas con colores más fáciles de combinar. Las puedes colocar vertical u horizontalmente.

Cintas

Cintas

3. Añade los accesorios más pequeños

Hay miles de accesorios que puedes añadir a tu árbol de navidad. Tan sólo debes tener claro cuál quieres que sea su estilo. Por ejemplo, si vas a combinar varios colores, si vas a seguir una temática especial, si prefieres colocar bolas simples, formas diferentes o muñecos más llamativos, etc. Los más importante de esta parte es intentar que el árbol no quede muy cargado y que, sobre todo, los complementos se distribuyan de forma uniforme. De esta forma no quedarán huecos vacíos y el árbol estará completo y bonito desde cualquier punto de vista.

Accesorios

También puedes optar por un pack que incluya todo lo que necesitas, desde los complementos más pequeños, hasta aquellos más voluminosos. Al tener la misma tonalidad y diferentes tamaños, el árbol tendrá un estilo muy bonito. ¡Todos tus invitados se quedarán alucinados!

Variedad de accesorios

4. La base del árbol... ¡Esencial!

La base es esencial para darle un toque más realista y bonito al árbol. Ahora que aún no es momento de colocar los regalos, tenemos varias opciones diferentes para que no quede tan vacío. Con una falda para el árbol conseguirás cubrir la parte baja de la estructura, por lo que quedará mucho más bonita. Nosotros te recomendamos dos bases de tela, una más elegante y otro con estampados navideños más divertidos. ¡Elige la que más te guste!

Base árbol blanca

Base árbol roja

5. Finalmente: adornar la punta del árbol

El último paso depende del gusto de cada uno, que es añadir un adorno para la punta del árbol. Lo más común es una estrella, sin embargo, tienes muchas opciones más. Nosotros te recomendamos la estrella más vendida de Amazon y otro adorno más elegante y puntiagudo que también triunfa entre los usuarios. ¡Hazte con uno de estos dos accesorios y da por terminado el divertido proceso de decoración de tu árbol de navidad!

Punta del árbol

Punta del árbol

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 09/12/2020.

