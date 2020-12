Los mejores acuarios y accesorios para tener peces en casa

Tener mascotas en el hogar es algo muy habitual, las más populares son los perros y gatos, pero también periquitos, tortugas, hámters o peces. Estos últimos seres son uno de los tipos de mascotas elejidos cuando no dispones de mucho tiempo para dedicarles o si quieres algo tranquilo, ya que no hacen ruido ni se pueden mover por la casa.

Si pensamos en peces como mascotas puede que lo primero que se te venga a la mente sea la típica pecera redonda con un pez naranja, o más concido como Goldfish, ya que son fáciles de cuidar y resisten a diferentes ambientes. Pero lo cierto es que existen muchas especies de peces que se pueden considerar como domésticos y que, en la mayoría de ocasiones, no tienen inconvenientes en vivir unos con otros en el mismo espacio.

Entre ellos podemos encontrar: guppys, tetra, disco, killifish, betta, pez ángel, platy, molly orasbora, entre otros. Todos estos amigos acuáticos tienen en común un hábitat bastante parecido, viven en agua dulce, con temperatuas templadas no superiores a los 30º C en general y con una iluminación básica que no sea dirctamente la del sol.

Si decides mezclar varias especies, aunque tengan cosas en común, no olvides consultar a un experto sobre temas como la alimentación, la reproducción o la relación con otras especies en concreto para asegurarte de no tener problemas, ya que los peces también pueden traer complicaciones si no los tratas correctamente.

En caso de que ya hayas decidido que quieres tener peces en casa, es el momento de decidir si van a necesitar mucho espacio o si van a ser pocos y por el contrario les bastará un pequeño lugar para vivir. En el artículo de hoy, te dejamos una lista con los acuarios, peceras y comlementos para peces entre los cuales podrás encontrar las características que busques según tu caso, disponiendo de variedad y calidad.

Pecera globo de cristal Agrobiothers

Esta es una de las opciones más simples y sencillas si vas a tener uno o dos peces resistentes y que apenas necesiten cuidados ya que no dispone de filtros ni iluminación. Es de cristal fuerte y tiene una capacidad de cinco litros.

Tetras AquaArt Evolution Line LED

Si lo que quieres es un gran aquario bien equipado y con mucho espacio no te pierdas esta opción. El acuario cuenta con 100 litros de capacidad, tecnología segura de calentadores HT, tecnología LED con interruptor y modo dí o noche, sistema de alimentación automática myFeeder, filtros EsyCrystal y diseño con cristal frontal en curva hecho de vidrio flotdo antidistorsión. Es la opción más cómoda y segura para aquellos que quieran tener muchos y variados peces.

Acuario Nobleza

Para espacios algo más pequeños necesitarás un acuario compacto. Te presentamos este volumen pra 14 litros que está perfectamete equipado. Dispone de sistema de filtro ecológico, iluminación LED que ahorr energía y bomba de filtro para la oxigenación del agua con tubo de aire. Tiene una forma más alargada que el anterior y su cristal curvado proporiona una vista panorámica perfecta.

Grava Croci A4000140

Para dotar de un fondo parecido a algo natural, una buena idea es colocar grava o piedras naturales. Este pack de grava es especial para acuarios gracias a su composición no tóxica y a que libera carbonatos en el agua. El paquete es de 5 kg y el díametro aproximado de las piedras es de 5 milímetros. Se recomienda enjuagar la grava varias veces antes de colocarla en el acuario para que no libere polvo.

Planta Tetra DecoArt Plantastics Hygrophila S

Se trata de una planta artificial con un aspecto de imitación a plantas acuáticas naturales. Puedes usarlas para combinar con otras difrentes incluso si son reales. Sons resistentes, se limpian fácilmente y además proporcionan a los peces un escondite o lugar de desove adecuado. No resultan duras ni rígidas y son movidas suavemente por la acción natural del agua y los peces.

Kit de limpieza de acuario 6 en 1

Como elemetnos básicos de limpieza, te proponemos este kit que incluye. cepillo de esponja, tenedor de plantas, rastrillo de grava, mini red de pesca, red de pesca grande y raspador de vidrio

