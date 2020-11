The Drop: Compra la ropa y los complementos de influencers internacionales

Casi todas las semanas, en la sección The Drop de Amazon, una influencer lanza una colección de moda que dura aproximadamente 30 horas. Aunque estos artículos se suelen vender rápidamente, por lo que hay que estar atentos para ser de los primeros en aprovechar esta oportunidad. Sólo tienes que estar pendiente de las notificaciones de Amazon y no perderte ningún lanzamiento, así irás siempre a la moda y descubrirás nuevas formas de combinar tus prendas favoritas.

Cada colección pone el foco sobre una influencer diferente; así te podrás inspirar a la hora de saber cómo combinar la ropa y los accesorios y qué elementos son tendencia en la actualidad. Las colecciones de edición limitada se combinan perfectamente con Esenciales by The Drop, para que puedas comprar cada look de la cabeza a los pies.

Hoy, las protagonistas de The Drop son las influencers de Somewherelately. Encontrarás diferentes estilos, con prendas perfectamente combinadas para que puedas lucir espectacular en todo momento. A continuación, nosotros te presentamos nuestras prendas favoritas.

Falda para mujer en blanco y negro con lunares

Los lunares se han convertido en tendencia este 2020. Seguramente habrás visto a muchas chicas con este tipo de estampados. Por ello, la falda que te recomendamos a continuación es todo un éxito. Tiene una longitud media, la parte trasera es elástica y cuenta con una cremallera lateral oculta. Es ideal para combinarla con tacones estilo sandalia.

Falda de lunares

Vestido midi para mujer de color negro elástico

Otra prenda que se puede convertir en tu favorita es este vestido midi de color negro hecho de un satén ligero, suave y elástico. Tiene mangas largas y el cuello es cruzado con un cierre a presión modesto. También incluye in cinturón de la misma tela para ajustarlo a tu figura. Este vestido es perfecto para combinarlo también con zapatillas, así tendrás un estilo más casual.

Vestido midi

Camiseta de hombro con nudo

Un elemento básico que no puede faltar en ningún armario es una camiseta de color negro, sencilla y bonita al mismo tiempo. A continuación te presentamos una hecha con un tejido suave y ligero y que cuenta con nudos decorativos en los hombros. La parte del cuello y la zona de la espalda tiene forma redonda y pronunciada, así lucirás más elegante.

Camiseta con nudos

Slim jean de cintura alta y corte recto

Los vaqueros son un elemento esencial para el día a día y que puedes combinar con prácticamente todo: camisas, camisetas, sudaderas, botas, deportivas, sandalias… Tienes miles de opciones. Nosotros te presentamos unos pantalones vaqueros con botones para pronunciar tu figura, aportando un estilo vintage a tu look. Destacan especialmente por estar ligeramente deshilachados en los extremos.

Vaqueros

Chaqueta de doble banda negra

Una de las prendas de moda que más se llevan en la actualidad son las chaquetas estilo americana de colores básicos. De esta forma, podrás combinarlas con muchas prendas diferentes. Por ello, en esta colección no podía faltar esta chaqueta de doble banda negra, con un cinturón con hebilla para ajustarla a tu cintura y bolsillos con solapa. Es una de las prendas que más se llevan en la actualidad.

Chaqueta

Sandalias de tacón

Los zapatos son un elemento esencial para completar nuestro look. Y, como te hemos recomendado antes, las sandalias de tacón son perfectas para combinarlas con la falda de lunares. Le darán un toque más elegante a tu outfit y harán que tus pies tengan una apariencia muy bonita. Son ideales para ocasiones especiales. Además, están disponibles en diferentes colores, así podrás combinarlos como más te guste.

Sandalias de tacón

Bolso

Por último, este bolso de color negro es ideal para combinarlo con prácticamente todas las prendas que te hemos recomendado anteriormente. Está hecho de piel sintética suave con granulado, correas asimétricas y un bolsillo interior con cremallera. También está disponible en varios colores diferentes para que elijas aquel que más se adapte a tu estilo.

Bolso

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 17/11/2020.

