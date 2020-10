Cafetera Nespresso De´Longhi Essenza Mini al 34% de descuento

Para todos aquellos que madrugan (o no) y a veces no descansan lo suficiente, el café es una gran vía de escape. Despertar y encender la cafetera para empezar el día con algo más de energía es una práctica de lo más habitual y, para muchos, reconfortante.

De hecho seguro que has oído a más de un amigo o conocido decir que hasta que no toma su café no es persona. Aunque si eres un amante del café, cualquier hora es buena para disfrutarlo. Hoy en día existen muchas opciones para prepararlo y para tomarlo, ya sea en cafeteras italianas, de sobre, cafeteras de émbolo, de cápsulas… Este último tipo es uno de los más cómodos y populares actualmente.

Es por ello que hoy te traemos una oferta referida a la Nespresso De´Longhi Essenza Mini EN85.B que se encuentra rebajada un 34% .

Esta cafetera de cápsulas destaca por su reducido tamaño y delgadez, sus dimensiones son 32,5 x 11 x 20,5 centímetros y su peso es tan solo de dos kilos, totalmente compacta y funcional.

Cuenta con dos tamaños de taza programables a tu disposición (Espresso y Lungo), es intuitiva y fácil de usar, y tiene la alta calidad de Nespresso para obtener la taza de café perfecta, al disponer de variadas cápsulas y tipos de café para usarlos en ella.

Su funcionamiento se basa en una bomba de alta presión de 19 bares que permiten extraer a la perfección los aromas y sabores de cada cápsula, a la vez que crea una crema densa y agradable. Su sistema de calentamiento rápido logra alcanzar la temperatura perfecta en menos de 30 segundos.

Dispone de un contenedor de cápsulas usadas con capacidad para seis de ellas y de un tanque de agua de 0,6 litros que te permitirá hacer varios cafés antes de tener que volver a rellenarla. Cabe destacar que esta cafetera incluye en su paquete un set de bienvenida de regao que cuenta con una selección de cápsulas Nspresso con diferentes perfiles aromáticos para que puedas probarlas desde el primer momento.

La cafetera que te recomendamos también inclye un modo eco que reduce el consumo de energía después de tres minutos de inactividad, así como la función de apagado automático que desconectará la máquina si tras nueve minutos no se ha utilizado.

Los clientes han valorado este producto con 4,6 estrellas de 5 y ya cuenta con más de 2.400 comentarios sobre su experiencia. Las principales ventajas que se destacan son que ocupa poco espacio, es fácil de usar, produce un café muy bueno y que en definitiva es una buena compra.

Si estabas buscando una cafetera de cápsulas compacta y de calidad no dejes pasar esta oportunidad y hazte con la Nespresso De´Longhi Essenza Mini EN85.B al 34% de descuento, pasarás de pagar 89,57€ a tan solo 59€. Puedes acceder al producto pinchando en el botón inferior.