Día Mundial de Star Wars, celébralo con estos productos

Hoy, 4 de mayo, se celebra el Día mundial de Star Wars. Su origen tuvo lugar hace unos 40 años en el Reino Unido tras el estreno de la primera película de la saga, cuando Margaret Thatcher había sido nombrada recientemente primera ministra del país. El London Evening News publicó un nota en la que los miembros del Partido Conservador de Reino unido felicitaban a Thatcher con el mensaje “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations”, haciendo un juego de palabras con la mítica frase de la saga "May the force be with you", “que la fuerza te acompañe” en español. Desde ese día se aprovecha la fecha para realizar homenajes, maratones de sus películas, festivales y todo tipo de celebraciones que giran entorno al universo Star Wars. Si quieres unirte, esta vez desde casa, a celebrar el Día mundial de Star Wars no te pierdas esta lista de productos de merchandising que hemos elaborado para ti.

Taza Stormtrooper

Podrás tomar tu taza de leche con cereales o cualquier otra bebida en una taza con la cabeza de un stormtrooper. El artículo es de cerámica, por lo que se recomienda lavar a mano y se desaconseja meterla en el microondas. También puedes usarla simplemente como decoración o para guardar bolígrafos y lápices en su interior.

Bata Jedi Unisex

Para momentos en los que refresca, para salir de la cama, para después de una ducha… Una bata nunca viene mal. Y si además eres fan de Star Wars, esta bata de Jedi se convertirá en tu ropa de casa favorita. Es talla única y la pueden usar tanto mujeres como hombres. Su tejido es de poliéster y cuenta con mangas anchas y un cinturón para cerrar la bata.

Figura de Yoda con luz

Si uno de tus personajes favoritos de la saga es Yoda, esta figura con luz te encantará. Puedes usarla como ‘guardián’ de tu mesa o escritorio, ya que cuenta con un detector de movimiento mediante el cual la luz del sable láser que sostiene el personaje se encenderá. Además es capaz de seis famosas frases del mítico personaje. Funciona por cable y conexión USB.

Felpudo Star Wars

“Welcome to the dark side” se puede leer en este felpudo, acompañada de un dibujo de la cara de Darth Vader. Un complemento perfecto para la puerta de casa que da la bienvenida de una forma muy particular. Sus dimensiones son 60 x 40 cm y está fabricado con materiales de buena calidad.

Pantuflas Comic Star Wars

Otro artículo con el que podrás andar cómodo por casa son unas zapatillas aptas para ello. Estas están realizadas con un estampado de cómics retro inspirado en Star Wars. Son coloridas, suaves y mullidas para usarlas en los momentos más relajados. La suela es resistente y antideslizante. La forma de la zapatilla tiene la parte trasera destalonada.

Funko Darth Vader

Si hablamos de merchandising, un artículo que no puede faltar por excelencia es el funko de alguno de los muchos personajes de la saga. En esta ocasión te recomendamos uno de los clásicos que representan la figura de Darth Vader sosteniendo la espada láser. Está hecha 100% de vinilo y cuenta con todos los detalles del personaje. Su cabeza es móvil y todas las figuras miden aproximadamente 9 cm de alto.

Camiseta Star Wars

Como buen fan de este universo, no puede faltarte una camiseta con la temática de Star Wars. Hay multitud de diseños y estampados pero de nuevo te recomendamos un clásico: la camiseta negra de manga corta con las palabras “Star Wars” bordeadas en amarillo, haciendo referencia a los títulos y la tipografía de las películas. Es 90% algodón por lo que su textura es suave y la prenda resulta cómoda y adecuada para cualquier ocasión informal. También está disponible en color gris o blanco.