Vinilos decorativos: adhesivos originales para paredes y muebles

Si ya te has cansado de ver los mismos muebles y buscas una forma sencilla y barata de renovar la decoración de tu hogar, te presentamos diferentes modelos de adhesivos que podrás colocar en muebles, baldosas y paredes.

Existe una gama muy amplia de temáticas para pegatinas y vinilos decorativos. Podemos encontrar desde los más clásicos, inspirados en madera o piedra, hasta los más modernos, con imágenes de cómics o temas de actualidad. Desata tu imaginación y dale un toque más original a cualquier parte de tu casa: cocina, salón, baño, etc. Echa un vistazo a la variedad de productos que te presentamos a continuación.

1. Pegatina para pared y muebles: raya azul y blanca

Este diseño puede valer para muebles y paredes. Es una idea magnífica para decorar tu cómoda, armario o escritorio, rompiendo con la monotonía de los colores clásicos de los muebles. Es autoadhesivo y, por lo tanto, muy fácil de aplicar y despegar, sin tener que utilizar pegamento o herramientas. El material de PVC evita la aparición de moho, resiste a la humedad y a las manchas de grasa.

Rayas azules y blancas

2. Vinilo decorativo imitación de azulejos

Estas pegatinas tienen el tamaño perfecto (15 x 15 cm) para colocarlas en baldosas. Tienen una impresión gráfica de calidad y un diseño moderno y único, convirtiéndose en una tendencia muy colorida para decorar tu casa. Ideal para la cocina, el cuarto de baño o el aseo. Su aplicación es muy simple: solo tienes que retirar el papel y colocarlo encima de una superficie lisa y limpia.

Imitación de azulejos

3. Pegatinas luminosas para niños

Para los más pequeños puedes encontrar estas pegatinas de lunas y estrellas que podrás colocar por toda la habitación. Son fluorescentes, por lo que por la noche aportarán una sensación de tranquilidad y armonía. Este producto incluye 200 piezas de estrellas y lunas; las estrellas tienen cuatro tamaños diferentes. Si quieres que dure el efecto de iluminación durante la noche, procura que estas estrellas absorban suficiente luz a lo largo del día. Son resistentes y apropiadas para cualquier cuarto.

Pegatinas luminosas para niños

4. Adhesivo con diseño de periódico

El diseño de este adhesivo es original y bonito. Está inspirado en las publicaciones de prensa de antaño. Su toque retro, los dibujos característicos y sus múltiples elementos hacen de este producto una opción perfecta para decorar tu casa. Puedes utilizarlo en las cubiertas de armario de cocina, mesas, para la despensa, paredes, revestimiento de estantes y miles de manualidades o regalos.

Diseño periódico

5. Pegatinas de vegetales

Estas pegatinas son perfectas para convertir tu cocina en un lugar divertido e inspirador. Las verduras y hortalizas se van a convertir en tus compañeras mientras cocinas, así que aprovecha esta oportunidad y decora las paredes de tu cocina con estos artículos tan divertidos. Además, se aplican y quitan fácilmente, sin dejar daños o residuos.

Pegatinas de vegetales

6. Vinilos decorativos de piedra

Este producto representa la estructura de una pared hecha de piedras, aportando una sensación de armonía y paz a cualquier habitación. Está hecho de PVC, un material resistente al agua y fácil de limpiar. Puedes utilizarlo en superficies planas, paredes del salón, la habitación, el baño, etc. Para colocarlo no necesitas ningún elemento adicional, ni pegamento ni herramientas.

Adhesivo de piedra

7. Pegatina de diente de león

El diente de león es una planta que se ha convertido, en lo últimos años, en un símbolo muy utilizado, ya sea a modo de decoración o incluso en tatuajes. Muchos lo asocian con un sentimiento de inocencia, pureza y nostalgia, directamente relacionado con los momentos que vivíamos cuando éramos pequeños y arrancábamos los dientes de león. Si te sientes identificado con este sentimiento, hazte con este adhesivo y colócalo en la parte de tu casa que más te guste. Lo puedes pegar en cualquier superficie lisa: paredes, muebles, azulejos, espejos, ventanas…

Pegatina de diente de león

8. Adhesivo inspirado en un cómic

Tal y como el título del producto indica, este adhesivo representa escenas de un clásico cómic. Personajes expresivos, bocadillos con frases típicas y múltiples escenas reunidas en tan solo una pegatina. Puedes cortalo de la forma que mejor te convenga y pegarlo en cualquier lado, incluso en los interruptores. Es de alta calidad y se limpia únicamente con agua y jabón.

Adhesivo inspirado en cómic

9. Pegatina de gato para interruptor

Si te encantan los gatos no te lo pienses dos veces: este producto es para ti. Este pack incluye 13 pegatinas que podrás colocar en los interruptores y convertir tu casa un sitio divertido y original. Las etiquetas están libres de materiales químicos nocivos, por lo que no daña la pared. Es ideal para cualquier superficie lisa, limpia y seca, no se adapta a las texturas sucias o rugosas.

Pegatina de gato