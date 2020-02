Ideas de decoración para el salón: últimas tendencias de 2020

La decoración es un tema muy personal y subjetivo. Por muchas tendencias que se pongan de moda, lo mejor es optar por adaptar los elementos a tu gusto, pues tu hogar es un lugar en el que pasas mucho tiempo y en el que primar tu comfort y tu personalidad.

Si hablamos de ideas para decorar tu salón, también depende mucho, aparte de tu propio estilo, de las características que tenga la estancia técnicamente hablando. No es lo mismo que sea pequeña que grande, cuadrada o con delimitaciones desiguales, con mucha luz o con poca. Siendo realistas, a veces no tenemos la posibilidad de conseguir una estampa de revista, pero con las ideas de decoración para el salón que hemos recopilado para ti, inspiradas en las tendencias más destacadas de este 2020, seguro que consigues ponerle gracia y estilo sin renunciar a tus toques personales.

Estilo Japandi

Una de las tendencias más actuales para este año. Fusiona lo japones con lo escandinavo, como se puede deducir de su nombre. Las claves de este tipo de decoración residen en lo simple pero práctico, utilizando colores neutros y materiales que emulan la naturaleza y aportan armonía al ambiente. Puedes mezclar características escandinavas como la calidez de un tejido con pelo y algún detalle decorativo japonés, como puede ser un mini jardín zen o una tetera típica japonesa.

Minimalismo

Esta tendencia es de las que nunca pasan de moda y siempre puedes implementar, pues quedará bien tengas un salón grande o pequeño, y además, suele ser barata. Sabemos que el grueso de este estilo es la utilización del menor número de artículos y elementos posibles a la hora de decorar, así como una simpleza y funcionalidad que hagan el espacio sobrio. Parar llevar esta idea a la práctica puedes optar por muebles con formas muy geométricas, colores poco llamativos y disposiciones de los elementos muy ordenadas. Recuerda: a veces, ‘menos es más’.

La madera como protagonista

Sea en un estilo más rústico, más elegante, o vintage, la madera es un material que no puede faltar en tu salón. Algunas propuestas de su utilización son las maderas veteadas, oscuras y toscas. O si prefieres algo más delicado, elige muebles pequeños y con tonos de madera clara, con algún detalle de metal. Si tienes la posibilidad, una gran idea es tener un techo con vigas de madera al descubierto, las puedes dejar de su color natural o pintarlas como prefieras. Esto dará un toque de distinción y personalidad al salón.

Blanco predominante con toques de color

Dentro de todas las opciones de color que existen para decorar tu salón, el blanco sigue siendo una apuesta ganadora. Son muchas las bondades de elegir este tipo de decoración, puedes adaptarlo a diferentes estilos: más romántico, minimalista, moderno, escandinavo… Además, huyendo de la creencia de que un ambiente total white puede parecer frío o soso, si aciertas con las combinaciones tendrás un espacio increíble. Cabe destacar que siempre es posible aportar algún pequeño toque de color, en detalles como libros, jarrones o algún cojín, como te proponemos a continuación. Aunque los elementos principales y las paredes deban ir en color blanco. Prueba esta tendencia para decorar tu salón y verás lo agradecida que resulta.

Toques africanos

Rompiendo con algunos de los sencillos estilos anteriores, esta tendencia de decoración no es apta para aquellos que no se atreven a arriesgar. Los elementos étnicos y basados en la cultura de las tribus africanas aportan personalidad, carácter, originalidad y color, sin perder armonía ni buen gusto. No es que se trate de llenar la estancia de motivos africanos y saturar el ambiente, sino de integrar pequeños detalles y tonos cálidos que den tintes que nos recuerden a los aspectos más significativos del África más tradicional.