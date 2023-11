Miquel sobre la salida a bolsa de Tendam: "En este momento, no hay un mercado inversor abierto"

La salida a bolsa de Tendam es inminente. Sin embargo, Jaume Miquel, presidente y CEO del grupo ha detallado que "los tiempos dependen de un mercados inversor y en este momento, no hay uno que esté abierto". Así lo ha explicado en el II Foro Económico de la Comunitat Valenciana 'La atracción económica del Mediterráneo', organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I,

Sobre la salida a bolsa, ha considerado que "el consejo de administración cree que es un buen momento para que la compañía explore una segunda fase de crecimiento y una potencial salida a bolsa parecería una fórmula lógica y natural". Por eso ha reiterado que "sí existe la determinación de explorarlo de forma activa".

Respecto a la situación macroeconómica a nivel nacional, ha subrayado que "hay un índice de confianza del consumidor que es positivo y el desempleo se mantiene en tasa buenas, el aumento salarial está creciendo más que la inflación y la tasa de ahorro continúa siendo solida y no hay signos de impago en tarjetas de crédito".

7. Jaume Miquel, presidente y CEO de Tendam



De esta forma, ha enfatizado que la situación es de "cauteloso optimismo". Además, Miquel no espera "un repunte impresionantes del consumo", pero "no esperamos una recesión significativa".

A nivel internacional, el presidente del grupo textil ha subrayado que "evidentemente que las 180 tiendas que tenemos en Oriente Medio se ha resentido, más en Israel, pero continúa fuerte en el resto de países y en la región de Latinoamérica".

También ha explicado que la intención del grupo es "mantener Rusia como país franquiciado" y que "no hay la voluntad de seguir trabajando en formato franquicia por ciertas barreras de entrada que se han implantado en los últimos tres años".

La digitalización juega un papel importante en el sector textil y ante esto, Miquel ha detallado que ven las tiendas como "un hub digital en el sentido logístico y en el de ventas, pero que para el 81% de las devoluciones la gente va a la tienda". Además, ha subrayado que "el 21% de las ventas digitales se originan en tienda, es decir, hay ventas que se hacen con una tablet en tienda". Es decir, "la tienda ya no es lo que era", ha remarcado.

De este modo, "el retail que no haya entendido este modelo y no se haya adaptado está perdiendo ventajas competitivas de capacidad de venta y a nivel de costes logísticos", ha remarcado. Asimismo, "el tema es entender que la digitalización no es solo tener venta en web sino que es integrarla en el modelo que esto se convierte en un elemento que ayude a crecer en el mercado con independencia de las situaciones macroeconómicas que estén en el mercado".

Nuevas tecnologías

Respecto a la inversión en las nuevas tecnologías, Miquel ha subrayado que "nosotros estamos donde está el corazón de nuestro negocio y este es la gestión de nuestros clientes especialmente porque el 75% de las ventas están asociadas a socios del club de fidelidad y nuestra gran parte de inversión en tecnología va en entender mejor al cliente. Esto es inversión en data analytic e inteligencia artificial".

