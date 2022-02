Consensuar con el Estado un nuevo sistema de financiación autonómica y avanzar hacia la armonización fiscal en toda España. Son las dos necesidades que han puesto sobre la mesa durante el Foro Económico Español 'Castilla-La Mancha: logros y desafíos' los barones socialistas Emiliano García-Page, Ximo Puig, Javier Lambán, Guillermo Fernández Vara y Concepción Andreu, presidentes de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y La Rioja, respectivamente.

"El Estado debe prescindir de una parte de sus recursos y repartir algo más con las comunidades autónomas. No se trata de que una autonomía le quite a la otra, porque todas hemos crecido mucho y tenemos cierto grado de insuficiencia", ha asegurado el castellano-manchego García-Page, que ha añadido que "no habrá acuerdo ni solución" si el Gobierno de España no inyecta más dinero a las comunidades autónomas, recordando que son los Ejecutivos regionales los encargados de prestar a los ciudadanos servicios básicos como la sanidad o la educación.

García-Page, que ha ejercido de anfitrión durante la mesa redonda 'Presidentes autonómicos: 40 años del Estatuto de Autonomía', moderada por Esther Esteban, se ha mostrado "escéptico" sobre un posible acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas para revisar el actual sistema de financiación autonómica, algo que ha achacado al "desbarajuste parlamentario" actual. Sin embargo, el presidente de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno de España "hacer un esfuerzo de parametrizar el coste de los grandes servicios públicos", puesto que prestarlos no supone el mismo esfuerzo económico para todas las regiones.

En ese sentido, el aragonés Javier Lambán ha defendido que "la financiación no puede ser la misma para las zonas despobladas y envejecidas". "Hay que hacer cálculos distintos porque una plaza escolar puede costar hasta cuatro veces más en la España despoblada y hay que hacerlo con una visión constitucional, que no es otra cosa que garantizar la igualdad de derechos entre los españoles". De la misma manera, la presidenta riojana, Concepción Andreu, ha señalado que la nueva financiación autonómica debería ser un freno contra la despoblación, aunque ha considerado "complicadísimo" llegar a un acuerdo porque "nadie va a querer perder para que ganen otros". El extremeño Fernández Vara también lo ha considerado "muy difícil" al estar inmersos "en ciclo electoral".

"No tiene ningún sentido que el sistema que no garantice la igualdad entre los españoles. Necesitamos un mecanismo que garantice la suficiencia de todo el sistema autonómico, en la sanidad, en la educación y en los servicios sociales, porque lo contrario es inasumible desde el punto de vista democrático", ha defendido Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana.

Armonización fiscal

Respecto a la posibilidad de avanzar hacia la armonización de la presión fiscal, García-Page ha criticado que, mientras que la Unión Europea busca la armonización en todos los estados miembros, en España las comunidades autónomas siguen siendo "17 mercados diferentes". "Hasta ahora el Estado ha hecho muy poquito ejercicio de armonización, pero ahora toca hacerlo entre todos porque es un absurdo que un ciudadano se tenga que empadronar en otra comunidad para pagar menos impuestos cuando reciba una herencia", ha añadido el jefe del Ejecutivo castellano-manchego, que ha apostado por llegar a acuerdos nacionales sobre los impuestos de patrimonio y sucesiones, algo que no considera complicado.

"No estamos en contra de nadie, pero estamos en contra de que alguien crezca a costa de otros", ha señalado Andreu, que ha definido como "clave" la armonización fiscal. "Buscamos la equidad porque hay principios constitucionales que hay que defender, entre ellos la progresividad fiscal y la igualdad de oportunidades", ha dicho Puig, que se ha preguntado por qué en España algunos impuestos no tienen suelo fiscal cuando la OCDE defiende su existencia.

¿Hacia un estado federal?

"Este es un debate más estético que de fondo. Lo importante son las personas, así que la clave es poder tener la misma sanidad, educación y fiscalidad en todo el país", ha defendido García-Page al ser preguntado sobre la posibilidad de avanzar hacia un estado federal en España. "Con el estado de las autonomías inventamos un concepto plural, que reconoce nacionalidades y regiones, pero ahora tenemos que equiparar en derechos y oportunidades a todos los territorios de España", ha pedido el presidente castellano-manchego, que ha recordado que "las autonomías componen Estado, no solo el Gobierno central.

El valenciano Ximo Puig, por su parte, ha señalado que "esta España autonómica es mucho más real que la España centralista" y que el modelo autonómico "ha sido una historia de éxito pese a todas las dificultades, diferencias y necesidades de actualización". Así, ha indicado que "sería bueno que adoptáramos posiciones más federalizantes, porque federar es unir, buscar espacios de cooperación y de cogobernanza". "Es el momento de tener una España mucho más real que la de dentro de la M-40 o de la M-50", ha añadido. En la misma línea, Lambán ha asegurado que "para Aragón el autogobierno ha sido una historia de éxito que ha permitido mirar de igual a igual al resto de territorios, pero debemos dar algún paso hacia adelante y afrontar una reforma de la Constitución que perfeccione el actual estado autonómico y lo convierta en federal, con una cámara de representación territorial y cogobernanza".

El extremeño Fernández Vara, por su parte, ha alertado sobre el peligro que supone que esa cogobernanza entre Estado y autonomías no sea actualizada y mejorada, algo que podría provocar que el Parlamento acabe siendo "una cámara de representación provincial" debido al surgimiento de nuevos partidos localistas.

El papel del Senado

Ander Gil, presidente del Senado, también ha participado en el I Foro Económico Español 'Castilla-La Mancha: logros y desafíos', organizado por EL ESPAÑOL, INVERTIA y EL DIGITAL CLM, para defender que "la cogobernanza es una herramienta muy eficaz" y que solo mediante "responsabilidades compartidas se puede dar respuesta a los problemas más importantes que tiene la ciudadanía".

"Algunos venimos defendiendo la necesidad de una reforma de nuestra Constitución", ha señalado Gil, aunque ha recordado a que "es necesario un debate territorial sosegado" y que "a España, fuera de nuestras fronteras, ya se nos presenta como un país muy descentralizado, con un modelo cuasifederal".

Sobre el papel del Senado como cámara de representación territorial, Gil ha apostado por "reforzar las capacidades" de la Cámara Alta y hacer un uso "más conveniente" de las herramientas de las que dispone, adelantando que en los próximos días la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, convocará una comisión para "establecer un diálogo con las comunidades autónomas y con los senadores designados por los parlamentos".

