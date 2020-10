El Español cumple 5 años entregando sus Leones en época de Covid: Francisco Reynés, FAS y Pablo Laso

Noticias relacionadas El Español celebra su quinto aniversario como líder nativo en la cima de la prensa española

EL ESPAÑOL ha celebrado su V aniversario atravesando por el mejor momento de forma en su corta historia. Después de tres meses en los que ha superado en audiencia a los grandes diarios tradicionales alcanzando el podio de la prensa española, ha logrado reunir en la entrega de sus premios Los Leones de EL ESPAÑOL 2020 a miembros del Gobierno, líderes de las principales fuerzas políticas, empresarios y una importante representación deportiva.

Líderes de audiencia con 23,3 millones de usuarios únicos y referente indiscutido en influencia, EL ESPAÑOL ha entregado sus premios a las Fuerzas Armadas (Premio Solidario), por su labor durante la Covid; a Francisco Reynés, presidente y consejero delegado de Naturgy (Mejor Gestión Empresarial); y a Pablo Laso, entrenador del Real Madrid de Baloncesto (Mejor Deportista).

Solidaridad, empresa y deporte. Tres espacios fundamentales en el desarrollo de nuestra sociedad y que con la llegada del coronavirus serán claves para salir adelante, superar la pandemia y reconstruir la España que emergerá de esta crisis. Un evento que ha coincidido además con el 40 aniversario del presidente ejecutivo de este diario, Pedro J. Ramírez, como director de periódicos.

La gala, que se ha celebrado en el Casino de Madrid con acceso restringido para respetar todos los protocolos de protección ante la Covid-19, ha contado con la participación institucional de los ministros de Defensa, Margarita Robles; de Justicia, Juan Carlos Campo; de Salud, Salvador Illa; de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, además del presidente del PP, Pablo Casado y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Unidad ante la Covid

Unos líderes a los que el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL pidió unidad. "Debemos evitar que el dolor y menos aun el odio, la cólera o la demagogia turben nuestra inteligencia en la lucha contra la Covid. Por eso insisto en que España necesita dos vacunas: la vacuna contra la Covid y la vacuna contra los extremismos".

"La primera tenemos que importarla, pero de la segunda tenemos la patente. Se llama consenso constitucional y debo reconocer con alegría que, después de un largo tiempo de ausencia, volvió a vislumbrarse el pasado jueves en el gran discurso del jefe de la oposición y en la oportuna iniciativa del presidente del Gobierno".

Pedro J. Ramírez también se refirió al recientemente anunciado Estado de alarma. "Ojalá también en eso haya un antes y un después. Ojalá entre los seis meses de Estado de alarma que propone el Gobierno y los dos que ofrece la oposición quepa un término medio".

Según Ramírez los grandes acuerdos de Estado deberían ser un elemento clave para que fructifique la "esperanza" que Blanco White enfatizó en ese primer número de EL ESPAÑOL, tras constatar la tristeza del presente: "La España renacerá más gloriosa, si no se deja apagar el fuego del patriotismo… Luces necesita la España que valor penetra con sus naturales". "Hagámoslo juntos a la sombra de un león, capaz de rugir o de aquietarse, velando siempre por el bien común", ha indicado.

En su intervención Pedro J. Ramírez también ha recordado que este diario ya ha superado en audiencia a El País, El Mundo y ABC, que siete de cada diez internautas españoles leen EL ESPAÑOL, que este diario tiene ya quince mil suscripciones, 5.500 accionistas y un consejo de administración "integrado por grandes personalidades de la vida española".

Francisco Reynés

El primero en recibir su galardón de manos de Pedro J. Ramírez y de Mamen Vázquez, directora general de EL ESPAÑOL, ha sido Francisco Reynés, Premio León a la Mejor Gestión Empresarial. El presidente y CEO de Naturgy ha sido presentado por el presidente de Criteria Caixa y de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, quien en un vídeo se ha disculpado por no poder asistir y ha agradecido a Pedro J. Ramírez la posibilidad de realizar la laudatio de Reynés.

Fainé recordó el momento en el que conoció a Reynés y pudo descubrir sus capacidades de liderazgo y gestión, además de "su amplia formación", claves para que le fichara. El presidente de Criteria Caixa también destacó el protagonismo del actual CEO de Naturgy en la "compleja" salida a bolsa de la compañía, recordó su etapa como CEO de Abertis "con más de 2.200 millones de euros en plusvalías para Caixa" y se felicitó de tenerle como la persona más idónea y los socios adecuados para dirigir Naturgy.

"Me consta que Paco, como buen observador que es, estará pendiente del mercado para buscar las nuevas oportunidades que ofrece. También estoy seguro de que está buscando nuevos proyectos de futuro y que va a ejecutar los planes de acción más oportunos. Y todo ello logrando que todas y cada una de las personas de su empresa apliquen estas ideas y que se impliquen hasta el final. Creo que Paco tiene todas las características de un líder transformador y le felicito por este premio", ha concluido.

Por su parte, Francisco Reynés ha agradecido indicando que se ha sentido un "poco apabullado" y ha puesto en valor el compromiso social de Naturgy. "Este es un premio que se ha ganado Naturgy donde trabajan miles de personas. Nos lo hemos ganado porque durante esta pandemia hemos demostrado que somos mucho más que una sociedad anónima. Henos demostrado que somos una compañía que está dirigida por personas que trabajamos por muchas más cosas que el valor económico", ha indicado.

"Somos una compañía energética y uno de los vectores que más se ha definitivo en el plan europeo de recuperación. Las empresas energéticas debemos comprometernos en esta recuperación que va a ser posible gracias a que somos generadores de empleo e inversión. Vamos a ser capaces de hacer que este motor de la economía y el progreso salga adelante. Nuestro rol va mucho más allá del valor económico, es nuestro compromiso social... En Naturgy siempre encontrarán a una empresa comprometida", ha concluido.

Pablo Laso

José Luis Llorente, leyenda del baloncesto español y columnista de EL ESPAÑOL ha realizado la laudatio de Pablo Laso como Premio León al Mejor Deportista. Llorente ha destacado la importancia del premiado en la historia del Real Madrid de Baloncesto, devolviendo al club la alegría y la escencia del juego de la mano de un puñado de títulos que llevaban muchos años sin llegar. "Conseguiste llenar el Palacio de Deportes y que los niños llenaran los campos de baloncesto".

"Es una persona, sencilla, familiar y a veces hasta simpático, pero sobre todo es un trabajador que cumple día a día a rajatabla la resistencia ante el inútil. Sigue siendo una persona sensata que todavía no sabe si se comerá este año el turrón en el Real Madrid. Claro que te comerás muchos turrones porque nunca una persona tuvo un vínculo tan riguroso con la historia del club, con el trabajo y con los aficionados".

Posteriormente, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid ha subido al escenario y ha dedicado unas palabras a Pablo Laso. El directivo agradeció a las Fuerzas Armadas por su labor en la Covid, felicitó a Francisco Reynés y declaró su admiración por su labor profesional. Finalmente, agradeció a Pablo Laso a quien situó como una de las figuras más importantes del Real Madrid de Baloncesto "una leyenda de nuestro club".

"Es un hombre de la casa que conoce perfectamente los valores del Real Madrid, valores que ha hecho suyos y que inculca cada día a todo el mundo. Estamos ante un hombre que entiende el deporte y el baloncesto como una forma de vivir y disfruta de ello con pasión. Pablo Laso ha construido una familia y los jugadores le respetan y le admiran. A pesar de que este equipo lo ha ganado todo, Pablo les ha inculcado que después de cada título viene otro. Son tiempos difíciles, pero saldremos adelante", ha indicado.

Pablo Laso ha recibido el premio de manos de Pedro J. Ramírez y Eduardo Petrossi, consejero delegado de Mahou San Miguel. El entrenador del Real Madrid de Baloncesto ha señalado que este es un premio a "una trayectoria y a una labor de equipo, a la gente que trabajamos día a día para que el Real Madrid sea lo que es: una marca deportiva a nivel mundial.

"En tiempos convulsos me preocupa que todo vuelva a la normalidad, que los aficionados vuelvan a los pabellones. Los deportistas no somos ajenos y desde nuestra profesión hemos intentado ayudar en lo que sea posible. Ahora mismo lo más importante es que debemos ser gente que mire al futuro y aspirar cuando antes a volver a la normalidad. He recuperado el amor por el baloncesto en el Real Madrid y probablemente esto valga más que un título", ha indicado.

Fuerzas Armadas

La laudatio del Premio León Solidario a las Fuerzas Armadas (FAS) por su labor en la Covid ha sido realizada por Lorenzo Silva, escritor y columnista de EL ESPAÑOL, quien ha advertido del desapego histórico de la sociedad con sus Fuerzas Armadas y del cambio que se ha producido recientemente con esta institución elegida como la más valorada por los españoles.

Ha indicado que a lo largo de estos últimos 40 años han tenido una participación muy destacada en misiones de paz, se han modernizado y han tenido el aplauso unánime en el extranjero. "El último eslabón de cercanía con los ciudadanos es precisamente su labor en la Covid, la frontera más dura de la pandemia. Una y otra vez los militares españoles ponen en riesgo sus vidas y es precisamente por esta actividad que los españoles pueden garantizar su seguridad".

"Sacrificio, disciplina, valor y rigor. Los militares lo han demostrado fuera de nuestras fronteras, cuando han apagado un fuego y cuando han estado en primera línea de esta pandemia". Los militares no solamente renuncian a algunos de los derechos que tienen el común de los ciudadanos, sino que también asumen deberes que el resto de ciudadanos que otros no tienen", ha señalado.

El premio ha sido recibido por Miguel Ángel Villarroya Vilalta, jefe del Estado Mayor de la Defensa, quien ha agradecido el galardón. "Las Fuerzas Armadas son un gran ejemplo de solidaridad en tiempos difíciles, momentos en los que salen a la luz los valores, valores que compartimos con los colegas sanitarios, que han estado en primera línea de lucha trabajando por los españoles".

"Los militares somos personas y se ha demostrado durante estos meses de lucha, durante la desazón de la desinfección de residencias, la satisfacción de ayudar a los más necesitados, el orgullo de ser oparte del Hospital de Ifema, el compañerismo con los sanitarios y el honor y la tristeza de acompañar a los fallecidos para que no se fuesen solos".

"Nuestro trabajo consiste en trabajar sin descanso para garantizar la seguridad de los españoles y operar allí donde se nos demande. Las Fuerzas Armadas estamos preparadas para actuar cuándo y dónde se necesite y en particular en esta crisis para salvar el mayor número de vidas", ha concluido.

Posteriormente, han subido al escenario Margarita Robles, ministra de Defensa,

Francisco Braco, comandante del Mando de Operaciones, Fernando José López, subdirector General de Planes y Relaciones Internacionales de la Defensa y antiguo comandante del Mando de Operaciones. El galardón ha sido entregado por Antonio Coimbra, CEO de Vodafone -patrocinador principal del evento- y Pedro J. Ramírez.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, también ha querido agradecer el premio indicando que es un honor ser ministra de Defensa en estos momentos duros y haber "conocido a estos hombres y mujeres generosos que tienen una capacidad de entrega infinita".

"Ellos merecen este premio, lo pasaron mal en la crisis, pero siempre con una sonrisa. Y les invito a compartir este premio con las personas que ayudaron durante la Covid, con las familias de los fallecidos a los que nunca dejaron solos".

"Es el momento de la unidad y la generosidad de todos. Tenemos un único enemigo ante el que tenemos tener unidad, serenidad, generosidad, solidaridad. Hago un llamado a todos los que están en estas mesas, en el ámbito de la política, de la empresa y del deporte. Hay que dejar de un lado lo que nos separa y poner en común lo que nos une. Y lo que nos une es mucho: hay que poner fin al virus unidos", ha concluido.

Políticos, empresarios y deportistas

Al V aniversario de EL ESPAÑOL también han asistido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; la vicealcaldesa de la capital Begoña Villacís, la fiscal general Dolores Delgado; el secretario general del PP, Teodoro García Egea; la portavoz del PP Cuca Gamarra y la diputada Ana Pastor.

La entrega de Los Leones ha contado también con la presencia de los primeros espadas de las empresas más importantes de España como Marta Álvarez de El Corte Inglés; Antonio Huertas, presidente de Mapfre; Antonio Coimbra, CEO de Vodafone España; Isaías Táboas, presidente de Renfe; Eduardo Petrossi, consejero delegado de Mahou España; Juan Abarca, presidente de Grupo Hospital Madrid; y José Aljaro, consejero delegado de Abertis.

También han asistido a la celebración los consejeros de EL ESPAÑOL Rosauro Varó, Gregorio Marañón, Andrés Rodríguez y Pablo Grandío; Hilario Albarracín, presidente de KPMG España; y Federico Linares, presidente de EY. El mundo del deporte ha estado representado además por jugadores del Real Madrid de Baloncesto.

En el ámbito de la solidaridad, nuestros nuevos Leones se suman a Ignacio Echeverría -a título póstumo-, Fernando Raigal -el buzo español que colaboró en las labores de rescate de niños tailandeses atrapados-, y Francisco Luzón -exbanquero y creador de la Fundación que lleva su nombre para combatir la ELA-. En la empresa entran en la lista en la que está Florentino Pérez, Francisco González e Ignacio Sánchez Galán y en el deportivo suceden a Rafael Nadal, Sergio Ramos y el deporte femenino.

El patrocinador principal del evento ha sido Vodafone, que además se encargó de todo el soporte tecnológico y de la emisión del evento con la última tecnología 5G. Mahou, La Caixa y El Corte Inglés colaboraron con la entrega de Los Leones 2020.