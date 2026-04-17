Oliu (Sabadell): "Hay espacio para operaciones en España pero nos centramos en ser el mejor banco de empresas"

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha asegurado durante su intervención en la sexta edición del 'Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!' que en el sector bancario de nuestro país "hay espacio" para nuevas operaciones corporativas, "pero no es el momento".

En este sentido, ha indicado que la entidad se encuentra actualmente "en clave interna" y concentrada en el objetivo estratégico de "desarrollarnos y ser el mejor en banca de empresa en España; el mejor en todos los sentidos".

Respecto a una posible consolidación del sector financiero nacional, el directivo ha analizado que "en España hay tres grandes entidades" y "otros bancos de menor tamaño".

Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell

Oliu ha señalado que "es difícil una fusión entre los tres grandes bancos y uno de los que venimos detrás", principalmente por una cuestión de competencia, "pero sí hay complementariedades entre otros bancos españoles".

No obstante, ha dejado claro que el Sabadell no contempla protagonizar movimientos a corto plazo porque "el momento no está para eso" y la entidad se encuentra "en otra onda", concretamente en la de "la adaptación de nuestro sistema".

Para lograr esta meta, ha incidido en que es prioritaria "la adaptación a un mundo de digitalización y de la inteligencia artificial que viene ahora y que va a ser altamente importante", lo cual "requiere una concentración de esfuerzos hacia esto" y, por tanto, en el banco han decidido no centrarse "en otra cosa".

Para liderar este proceso de transformación, Oliu ha recordado la figura del nuevo CEO, Marc Armengol, a quien ha definido como "una persona de la casa" que cuenta "con responsabilidad tecnológica en el banco, pero también con responsabilidades de cambios estratégicos en TSB y en EEUU".

"Tengo plena confianza en que él va a llevar el banco en esta nueva etapa, una nueva etapa de innovación diferente, y que va a saber llevar el equipo directivo del banco en el sentido que necesita para que nuestros clientes perciban el banco como el mejor banco para las empresas", ha afirmado.

Sobre el impacto de estos avances tecnológicos, ha indicado que "la innovación y los cambios tecnológicos se irán produciendo" y que la inteligencia artificial "es algo muy rápido" que actúa velozmente en la "transformación de las empresas que son nuestros clientes".

Sin embargo, ha advertido de que la banca debe ser consciente de que estos cambios "tienen que ser sometidos a un elemento fundamental de la práctica bancaria que es la seguridad, en este caso la ciberseguridad".

Además, ha dicho que, aunque "a veces hay un tirón de los clientes por utilizarlo sin tener en cuenta su propia seguridad", se requiere siempre "una adaptación progresiva con plena seguridad", un ámbito en el que la entidad ya se ha "preparado".

En el panorama continental, el presidente de la entidad ha señalado que "Europa mira hacia Europa" y que en el Banco Sabadell comparten esa misma visión comunitaria.

En esta línea, ha indicado que ya han "establecido algunas alianzas estratégicas en Europa" para buscar complementariedades.

Oliu ha argumentado que "no tiene sentido fusiones al completo entre bancos europeos porque no hay las sinergias suficientes", por lo que ha apostado por buscar "sinergias en la oferta y en plataformas verticales" en áreas como "seguros, financiación de proyectos europeos o actividades de financiación especializadas".

Asimismo, ha reclamado a las autoridades una revisión de la arquitectura de supervisión para evitar que, "después de tantos años", las formas en las que esta se produce generen "un coste muy alto y, en algunos casos, puedan producir unas rigideces en las formas de financiación".

La economía española

Por último, en lo referente al contexto macroeconómico y geopolítico, Oliu ha transmitido un mensaje de relativa tranquilidad sobre las tensiones en Oriente Próximo.

Ha reconocido que "es difícil prever las consecuencias exactas" y que "puede haber problemas de suministros más que problemas de aumento de precios en algunas industrias como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz".

Pese a ello, ha afirmado que "la economía sigue funcionando perfectamente" y que "las empresas olvidan que existen estas amenazas y siguen con sus proyectos de inversión".

El banquero ha explicado que "es difícil que afecte de manera sustancial a la economía española porque está muy aislada de la economía de Oriente Próximo".

No obstante, ha advertido de que si el conflicto se prolonga en el tiempo y no hay un acuerdo de paz, "el deterioro es lento" y "se va a ir notando en más inflación y en un crecimiento potencial global menor".

Ante este escenario inflacionista, ha apuntado que el mercado "espera dos subidas durante este año, del 2% al 2,5%" por parte del Banco Central Europeo (BCE), pero ha aclarado que no hay expectativas de que se haga "de una manera dramática" ni tampoco "se esperan escenarios muy exagerados" con los tipos de interés.

Finalmente, al ser preguntado por las turbulencias de afrontar el año sin unas nuevas cuentas públicas, ha señalado que "sería deseable" que hubiera Presupuestos, pero que "si no los hay, la economía privada se adaptará a lo que haya".