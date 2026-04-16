Ana Gobernado (IBM): "La regulación europea en IA nos permite tener el control sobre los modelos y los datos"

Ana Gobernado, directora general de IBM Consulting para España, Portugal, Grecia e Israel, llegó al escenario de Wake Up, Spain! 2026 -el foro organizado por DISRUPTORES, Invertia y EL ESPAÑOL- con un mensaje que no admite ambigüedades: la inteligencia artificial no es una promesa pendiente, sino una realidad operativa que ya está transformando empresas. Y lo hizo, además, en un año especialmente simbólico para su compañía: el centenario de IBM en España.

La directiva abrió su intervención poniendo en perspectiva el debate sobre el supuesto retraso europeo en IA. Para Gobernado, el diagnóstico habitual pasa por alto ventajas estructurales del Viejo Continente: "Europa tiene dos diferenciales muy claros que pueden ayudar. Por un lado, esta regulación nos ha llevado a la soberanía, y la soberanía nos hace tener el control de los modelos, tener el control de los datos. La regulación no tiene por qué estar reñida con la innovación. Y por otro lado, desde una perspectiva de consumo, tenemos un montón de datos en sectores fundamentales como es el sector energético, como es el sector de la banca, como es el sector de los servicios públicos".

Su conclusión fue un desafío directo: "Europa no siga el camino de los demás, sino que marque su propio camino. ¿Por qué no tomar un riesgo e ir un poco más rápido?"

Ana Gobernado, directora general de IBM Consulting para España, Portugal, Grecia e Israel

Cuando la conversación giró hacia el talento, Gobernado desplegó lo que definió como los "tres capítulos" del cambio que la IA está produciendo en las empresas. El primero, la productividad: "En IBM Consulting disponemos de herramientas propias que ya, con la ayuda de la inteligencia artificial, nos están ayudando a realizar hasta el 50% de las actividades que hacemos en el día a día. Eso nos está dando más tiempo para poder dedicarlo a la toma de decisiones, para poder dedicarlo al análisis, para hacer actividades un poquito más creativas". No es ociosidad, subrayó, sino redirección del esfuerzo humano.

El segundo capítulo -la adopción- fue donde Gobernado se mostró más rotunda sobre los retos internos. "Ahora tenemos compañeros digitales. Ya no estamos solos. Estamos ante un cambio cultural y los cambios culturales hay que cultivarlos desde la base, trabajarlos con muchísima insistencia y con mucho foco y con muchísima dedicación". El tercer capítulo, la incorporación de talento joven, cerró el argumento con una afirmación tajante: incorporar a las nuevas generaciones "no es una opción, sino que además es una obligación".

Más allá de la eficiencia, Gobernado apuntó hacia lo que llamó "el siguiente capítulo": convertir los ahorros generados por la IA en nuevas líneas de negocio. Citó tres casos concretos de clientes de IBM. Con L'Oréal, trabajan en "modelos de inteligencia artificial que permiten hacer nuevos productos con seguridad y con sostenibilidad". Con la NASA, han desarrollado herramientas para afinar las predicciones meteorológicas. Y con Ferrari, procesan "todos los volúmenes de información que tienen, que son infinitas, para dar experiencias mucho más personalizadas a los fans".

El ejemplo más revelador, sin embargo, es el de la propia IBM. "Llevamos tres años poniendo nuestros procesos en nuestra empresa patas arriba", reconoció Gobernado. "Le hemos dado una vuelta muy grande a la manera en la que operamos y en estos tres años ya hemos sido capaces de generar 4.500 millones de dólares en productividades en valor. Y eso lo estamos invirtiendo en hacer nuestros productos y servicios mucho más robustos y en crear nuevos mecanismos de crecimiento". IBM, dijo con orgullo, "fue el primer cliente", porque aprender desde dentro era condición necesaria para poder acompañar a los demás.

Wake Up, Spain!, hasta el viernes

El 'Wake Up, Spain!' se celebra desde este lunes y hasta el viernes 17 de abril. Bajo el título 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre', este simposio está organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América.

Es un ciclo de encuentros donde, a lo largo de estos cinco días, más de 150 ponentes tomarán la palabra para reflexionar sobre el contexto geopolítico, la incertidumbre económica y el papel decisivo de la tecnología como motor de crecimiento y de la soberanía europea. Grandes empresarios y directivos españoles estarán acompañados de algunos de los principales líderes políticos, sindicales e internacionales, que expondrán temas como la sanidad, educación, tecnología, energía o economía, entre muchas otras cuestiones.