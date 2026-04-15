El triángulo estratégico entre la industria, el ejército y la academia, clave para alcanzar la soberanía tecnológica

La mesa redonda sobre la era de la llamada New Defense ha congregado a expertos y representantes de la industria militar, las Fuerzas Armadas y la academia, en el marco de la tercera jornada del Wake Up Spain!, evento organizado por EL ESPAÑOL.

Durante el debate, Emilio Varela, director corporativo de Estrategia del Grupo Oesía, ha puesto el foco en la rapidez con la que cambian las necesidades de los ejércitos en los contextos bélicos actuales como consecuencia de la irrupción de nuevas tecnologías, como ha quedado demostrado en la guerra de Ucrania.

"Japón, por ejemplo, ha decidido prescindir de todos sus helicópteros de ataque y sustituirlos por drones. Por cada helicóptero, que cueste unos 64 millones de euros, puedo tener mil UAVs, que valen 64.000. Además, un helicóptero puede tener un plazo de desarrollo de diez años, mientras que en el caso del dron es de diez meses", ha afirmado Varela.

En este sentido, el vicealmirante Enrique Núñez de Prado Aparicio, jefe de Estado Mayor del Mando de Operaciones (MOPS), ha subrayado la importancia de "ser ágiles" y ha apuntado a "esos grandes programas tecnológicos que duran a lo mejor diez años y que cuando se va a entregar el producto final algunas de las capacidades ya están desfasadas".

En esos casos, "es necesario modificar lo que nosotros llamamos requisitos de Estado Mayor", pero al hacerlo "los precios suben desorbitadamente y los plazos de entrega son todavía mayores", ha criticado el militar.

Mesa redonda. Como potenciar las capacidades tecnológicas en el marco de la ‘New Defense’

"Entonces, lo más importante es ser ágiles tanto en el desarrollo de esos programas, en la modificación de esos requerimientos y también en todo lo que llamamos la modernización evolutiva, es decir, la actualización de capacidades de los sistemas durante su ciclo de vida", ha insistido Núñez de Prado.

Por su parte, Antonio Hernando, catedrático de Magnetismo de la Materia de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ha defendido que "el problema de la rapidez se debe abordar paradojimacemente desde el punto de vista opuesto".

"La velocidad con la que se consiguió una vacuna contra el Covid se debió a que había muchos años de investigación básica detrás. Lo mismo sucede en todos los campos de aplicación de la tecnología o de la ciencia. Solamente se pueden conseguir cosas rápidas cuando hay un depósito lleno de conocimiento científico", ha afirmado Hernando.

Para Miguel Ángel García García-Tuñón, investigador del CSIC, esos depósitos ya "están llenos". "Tenemos mucha tecnología y un sistema de investigación muy fuerte, el reto ahora es que los resultados lleguen pronto al terreno. Desde el sector de la investigación hay que intentar acortar los plazos", ha indicado.

Colaboración horizontal

Los expertos también han hecho hincapié en lo esencial que es que el cliente final de la tecnología participe desde el inicio en su desarrollo y no sólo en la fase de validación.

Al respecto, Núñez de Prado ha asegurado que "se ha avanzado bastante en la colaboración horizontal". "Tenemos que escuchar lo que la industria puede ofrecer y también la industria tiene que oír lo que las Fuerzas Armadas necesitan. Y aquí la academia es fundamental también", ha remarcado.

"Ahora la necesidad la identifica el usuario a pie de terreno, no es sólo producto de un proceso de planificación estratégico a largo plazo", ha señalado Varela. "Por tanto, la empresa tiene que anticiparse para satisfacer esa necesidad, no puede esperar a que haya un programa que financia que esa necesidad se satisfaga. Tiene que ir por delante invirtiendo"

"Esa inversión tiene que basarse en nuevas tecnologías. Ahora bien, es esencial que las tecnologías críticas sean propias porque eso es lo que te da la capacidad de tener autonomía y autoridad de diseño", ha asegurado el directivo del Grupo Oesía.

"Para poder recorrer todo el camino de manera autónoma, desde los experimentos de laboratorio hasta el producto funcionando en el terreno, son necesarios los equipos pluridisciplinares en los que todos conocen las necesidades y competencias de los demás. De manera que cuando surja la urgencia, todos puedan ponerse a trabajar rápidamente para modificar las condiciones de funcionamiento o abordar los nuevos requerimientos", ha subrayado García.