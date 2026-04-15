Montserrat: "Quien produce y controla medicamentos o datos adquiere poder real para proteger a sus ciudadanos"

Dolors Montserrat, secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), ha centrado su intervención en la sexta edición de Wake Up, Spain —que este año amplía su enfoque a Wake Up, Europe— en las lecciones que dejó la pandemia y en los retos que afronta Europa en materia sanitaria.

Durante la sesión inaugural de la tarde de este miércoles, dedicada a la sanidad, ha defendido una respuesta europea coordinada como clave para afrontar futuras crisis y ha advertido del papel estratégico del sector salud en el nuevo contexto geopolítico.

La también exministra de Sanidad ha apostado por reforzar una "Europa de la salud" que permita anticiparse a emergencias y evitar desigualdades entre países, al tiempo que ha subrayado que la innovación, la producción y el control de medicamentos, vacunas y datos sanitarios serán determinantes para garantizar la protección real de los ciudadanos.

Dolors Montserrat, secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE)

Montserrat ha arrancado su intervención recordando el inicio de la pandemia: "Tenemos que remontarnos a hace seis años, el 15 de abril, cuando los 27 Estados miembros estaban en shock tras el confinamiento más traumático, con 180.000 personas contagiadas y 19.000 fallecidos".

En ese contexto, ha rememorado, se prohibió la libre circulación, las UCI estaban saturadas y Europa carecía de mascarillas, reservas estratégicas y coordinación epidemiológica.

A partir de esa experiencia, ha defendido que la Unión Europea, "liderada por el PPE", tomó conciencia de la necesidad de construir una estructura común en materia sanitaria.

"Descubrimos que necesitábamos crear la Unión Europea de la Salud para estar preparados ante cualquier crisis y evitar una Europa sanitaria de varias velocidades", ha señalado.

En su repaso de las lecciones de la Covid, Montserrat ha definido la pandemia como "lo más brutal que ha vivido la UE", reconociendo que, aunque la respuesta europea fue "la mejor del mundo", no existía preparación para una crisis global de esa magnitud.

"No teníamos datos sanitarios interconectados ni estábamos preparados para una respuesta conjunta", ha explicado, si bien ha destacado que Europa "estuvo a la altura en su peor momento".

Entre los logros, ha citado la implantación del pasaporte Covid para recuperar la movilidad, el desarrollo de las vacunas y la puesta en marcha de los fondos Next Generation, "el mayor instrumento financiero que jamás hemos tenido". Asimismo, ha recordado la creación de una ponencia en el Parlamento Europeo para sentar las bases de la futura Unión Europea de la Salud.

Montserrat ha insistido en que "la preparación no es un lujo", sino lo que marca la diferencia entre "la quiebra del sistema y seguir adelante".

En este sentido, ha alertado de que la escasez de medicamentos puede ser "tan letal como un virus", y ha subrayado que la falta de antibióticos, insulina o analgésicos provoca muertes ajenas a la propia enfermedad.

También ha defendido la necesidad de una mayor integración europea frente a amenazas como las guerras híbridas y la ciberdelincuencia sanitaria.

"Ningún país puede hacer frente solo" y la interoperabilidad de datos "no es negociable", ha afirmado, advirtiendo de que los ciberataques pueden llegar a "cerrar un hospital".

En clave nacional, la dirigente del PPE ha sido especialmente crítica con la gestión del Gobierno durante la pandemia. Ha asegurado que España "llegó tarde" y ha acusado al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, de verse "superado", así como de "negar el impacto del Covid" y escudarse en un comité de expertos "que nunca existió".

Asimismo, ha cargado contra la gestión de los fondos europeos, recordando que España fue el segundo mayor receptor con 163.000 millones de euros.

"Jamás nos ha llegado un maná tan directo de la Unión Europea", ha señalado, para acusar al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "despilfarrar" esos recursos. Según ha denunciado, 61.000 millones han sido devueltos y, de los 100.000 restantes, 54.000 siguen sin ejecutarse pese a que el plazo finaliza en 2026.

Montserrat también ha criticado el incumplimiento del PERTE sanitario y del denominado "hito 2067", así como la falta de desarrollo del estatuto marco, lo que —según ha afirmado— ha llevado a los médicos a la huelga. "Sánchez ha sido el peor presidente para el peor momento", ha resumido.

La exministra de Sanidad ha analizado la gestión de la Covid desde una perspectiva europea en la sexta edición de Wake up, Spain! Sara Fernández

La respuesta de Europa

Frente a ello, ha reivindicado la arquitectura sanitaria europea construida en los últimos años, basada en financiación específica, en la creación de la Autoridad de Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA) y en el impulso del Espacio Europeo de Datos Sanitarios. Este último permitirá, según ha explicado, compartir información a gran escala para mejorar diagnósticos y tratamientos mediante un "big data protegido".

En el ámbito regulatorio, ha destacado la nueva legislación farmacéutica aprobada en diciembre, que considera "el mayor avance en décadas".

Esta se articula en torno a tres ejes: accesibilidad para los pacientes, competitividad para la industria y sostenibilidad para los sistemas nacionales de salud. Entre sus objetivos, ha señalado la reducción de las desigualdades en el acceso a medicamentos entre países y el refuerzo del liderazgo europeo en el sector.

Finalmente, Montserrat ha enmarcado la política sanitaria en el actual contexto geopolítico, defendiendo que debe formar parte de las estrategias de seguridad y defensa. Ha abogado por lograr una mayor autonomía estratégica para no depender de terceros países y ha advertido de los riesgos de futuras crisis, desde pandemias hasta ciberataques o fallos en infraestructuras críticas.

"La próxima pandemia no será otro coronavirus, pero será igual de global y no avisará", ha concluido, subrayando que Europa está ahora "más fuerte y más preparada", aunque ha puesto en duda la capacidad de España para afrontar esos retos con el actual Gobierno.