Microsoft invertirá 13.000 millones en España e irá a los tribunales para proteger a sus clientes europeos

Jeff Bullwinkel, vicepresidente y director jurídico adjunto de Asuntos Corporativos, Externos y Legales de Microsoft para la región EMEA, volvió al escenario del Wake Up, Spain! -el evento organizado por DISRUPTORES, Invertia y El Español- para defender que, en tiempos de incertidumbre geopolítica, la tecnología no es el problema sino parte esencial de la solución. Y lo hizo con datos en la mano, compromisos contractuales sobre la mesa y una claridad que no dejó demasiado espacio para la ambigüedad.

Bullwinkel abrió su intervención apelando a que nuestro país ocupa el sexto puesto mundial en adopción de inteligencia artificial: "España es el 6.º país en el mundo que ha adoptado la IA. Es importante. El de Estados Unidos es un 26%, o sea que España va muy bien", afirmó el directivo de Microsoft, quien subrayó que la adopción se extiende a sectores tan diversos como la agricultura de precisión o la atención sanitaria.

Para el ejecutivo, la IA es comparable en trascendencia a la electricidad: "Es una tecnología que vale para todo. Igual que la electricidad, se puede incorporar y adoptar en todos los sectores de la economía de forma interesantísima". La analogía no es casual. Microsoft lleva cuatro décadas invirtiendo en España y, según Bullwinkel, la relación seguirá profundizándose con una inversión comprometida hasta 2030 de 13.000 millones de euros y una actividad económica asociada que exigirá otros 3.000 millones adicionales.

Jeff Bullwinkel, vicepresidente y director jurídico adjunto de Asuntos Corporativos, Externos y Legales de Microsoft EMEA (Europa, Oriente Medio y África)

En un escenario de volatilidad geopolítica sin precedentes en décadas, el directivo defendió que la soberanía digital no es un concepto abstracto, sino una pregunta práctica y urgente. "Soberanía en el sentido de que si podemos fiarnos de la tecnología que utilizamos de forma cotidiana: ¿va a aguantar en momentos de tensión? ¿Va a ser resiliente en momentos tensionados? Esto es importante", aseguró.

Para responder a ese desafío, Microsoft articuló hace un año cinco compromisos digitales que Bullwinkel repasó en el evento. El primero pasa por invertir en infraestructura de nube con proveedores locales. El segundo aborda la resiliencia ante la volatilidad: la empresa ha reformado sus consejos de gobierno en España y Europa, que ahora son nacionales y europeos, y ha asumido una obligación contractual de oponerse -incluso en los tribunales. a cualquier instrucción legal que intente bloquear o interferir con el uso de la nube por parte de sus clientes. "Claramente tengo que decir que no hay acceso sin límites que proporcionemos a cualquier gobierno, ni el de Estados Unidos. Nosotros nos remitimos siempre a la legislación vigente", afirmó.

"Microsoft, de hecho, se va a oponer y si tiene que hacerlo, pues iría a tribunales", dijo con contundencia. El tercer compromiso tiene que ver con la privacidad de los datos: almacenamiento y procesado garantizados dentro de la Unión Europea, con capacidad incluso de operar cargas de trabajo completamente desconectadas de internet. "Desde hace ya unos meses podemos correr cargas de trabajo completamente desconectados de internet, incluyendo algunos modelos", explicó.

Bullwinkel eligió un ejemplo de enorme carga simbólica para ilustrar esta intersección entre ciberseguridad y soberanía: Ucrania. Cuatro años después del inicio de la invasión rusa, el directivo recordó que "los primeros disparos fueron en el sur del ciberespacio" y que Microsoft detectó el malware diseñado para atacar infraestructuras oficiales ucranianas antes de que llegaran los carros de combate.

"Pudimos detectar este malware que se cernía sobre las infraestructuras oficiales en Ucrania para llegar a los datos en estos servidores", señaló. Ese caso, dijo, es hoy una referencia para otros gobiernos. Clientes de Microsoft en Oriente Medio preguntan si deben trasladar sus datos ante las amenazas del gobierno iraní a infraestructuras de empresas tecnológicas occidentales.

Wake Up, Spain!, hasta el viernes

El 'Wake Up, Spain!' se celebra desde este lunes y hasta el viernes 17 de abril. Bajo el título 'Crecimiento, cohesión e incertidumbre', este simposio está organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DISRUPTORES en el Palacio de Linares de Madrid, sede de la Casa de América.

Es un ciclo de encuentros donde, a lo largo de estos cinco días, más de 150 ponentes tomarán la palabra para reflexionar sobre el contexto geopolítico, la incertidumbre económica y el papel decisivo de la tecnología como motor de crecimiento y de la soberanía europea. Grandes empresarios y directivos españoles estarán acompañados de algunos de los principales líderes políticos, sindicales e internacionales, que expondrán temas como la sanidad, educación, tecnología, energía o economía, entre muchas otras cuestiones.