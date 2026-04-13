Loreto Ordóñez (Engie): "El impacto actual en los precios eléctricos es más puntual que estructural"

La consejera delegada de Engie España, Loreto Ordóñez, ha analizado el contexto energético actual y sus implicaciones en el mercado eléctrico, subrayando el papel de la transición energética en la competitividad y la sostenibilidad del país en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!.

Ordóñez ha reconocido que "es muy difícil hacer una predicción de cómo vemos la situación macroeconómica", aunque ha matizado que “nosotros somos razonablemente optimistas, ya que vemos que los precios están afectados fundamentalmente en el escenario de 2026 y empiezan a estarlo en el año 2027".

En su opinión, "si vemos los precios del mercado eléctrico, entendemos que es más un problema puntual que estructural".

Loreto Ordóñez, CEO de Engie España

La directiva ha advertido que "si el conflicto se alargara, lo que más nos preocupa es la contaminación con otros hub energéticos. Por ejemplo, que haya una contaminación de lo que está pasando en el estrecho de Ormuz con el hub energético de GNL en Estados Unidos, y no solamente en la capacidad de producción, sino también en la capacidad de exportación, sí que tendría un impacto muy importante".

Pese a ello, ha destacado la fortaleza del sistema español. "En España, por contra, lo que estamos viendo es que hay una resiliencia muy importante en los precios eléctricos, y eso viene muy apalancado al hecho de que en los últimos años hemos invertido masivamente en tecnología renovable, en tecnología que produce un electrón verde, muy local, muy sostenible, y por tanto vemos una gran resiliencia en los precios eléctricos", ha afirmado.

Transición energética

Más allá del contexto actual, Ordóñez ha enfatizado que "la transición energética, como la gran palanca de lucha contra el cambio climático, es desde luego un elemento transformador en términos económicos y empresariales, y el electrón debería ser un elemento muy competitivo a la hora de acelerar la industrialización".

En cuanto al avance en la reducción de emisiones, la CEO de Engie ha defendido que "la transición energética ha sido un éxito, sobre todo si lo encuadro en todo lo que se ha hecho en los últimos once años. Si me retrotraigo a septiembre de 2015, con el Acuerdo de París, el gran incremento de tecnología descarbonizada en el sector energético en Europa ha sido masivo".

Según Ordóñez, "España es un claro caso de éxito. Desde el año 2019, con el Plan Nacional de Energía y Clima, ha habido un avance muy significativo. En 2015 había 23 gigavatios de capacidad instalada en eólico y prácticamente seis gigavatios en fotovoltaico; y once años después hemos crecido en eólico hasta los 33, y ha habido un incremento brutal en la parte fotovoltaica".

Y ha añadido que "a día de hoy, el concepto de descarbonización va ligado a un concepto de competitividad, porque las tecnologías han devenido muy maduras, y el precio generado en áreas como España, en las que tenemos muchos recursos eólicos y fotovoltaicos, hace que tengamos un precio muy competitivo".

Desafíos de la demanda

Ordóñez también ha advertido sobre el papel de la demanda en la ecuación energética: "El gran olvidado es la demanda. Si descuento temas como la eficiencia energética o el autoconsumo, realmente la demanda en barras de generación no ha crecido, y eso es preocupante porque los precios en el mercado mayorista son precios muy bajos".

Por ello, considera necesario "poner mucho más foco en una planificación que ponga el objetivo en la demanda".

Sobre los mecanismos para garantizar la seguridad del suministro, ha señalado que "lo que necesitamos es tiempo, porque estamos realmente corriendo contra el tiempo. Hay que tener en cuenta que un mercado de solo energía, con precios hoy bastante deprimidos, es poco atractivo para atraer nueva inversión. Entonces, necesitamos un mercado de energía y un mercado de capacidad".

Ordóñez ha recordado que "venimos hablando de esos mercados de capacidad desde la primera propuesta en el año 2021 y ahora lo que me dicen es que está en manos de la Unión Europea".

En este sentido, ha insistido en que "este sector es un sector de infraestructuras que tiene que tener una planificación y organización a largo plazo, y lo peor que le puedes dar es incertidumbre, porque el capital no tiene bandera y busca colocarse en aquellos sitios que tengan mucha más certidumbre".

Finalmente, ha advertido sobre las lecciones aprendidas del "apagón que fue en abril de 2025", subrayando que "este demuestra que el apagón no se produce por las renovables, sino por la necesidad de gestionar el sistema con una incorporación de energía más volátil de otra manera, gestionarla con un mayor control en el corto plazo".