José Díez: "Es importante atraer empresas, pero también retenerlas y que no abandonen la Comunitat Valenciana"

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia del Gobierno valenciano, José Díez, ha asegurado este lunes tan importante es "atraer inversiones y empresas, como disponer de mecanismos que permitan retenerlas y que no abandonen la Comunitat Valenciana" en momentos de incertidumbre.

Durante su intervención en la sexta edición del Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!, Díez ha explicado que para ello es "clave" disponer de "suelo industrial en condiciones, talento y universidades con alta cualificación.

Pero también contar con herramientas como la simplificación administrativa, que permita reducir los trámites burocráticos, para que la empresa inversora que busca asentarse en el territorio se sienta acompañada por la administraciónen todo momento.

José Luis Díez, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat Valenciana

En este sentido, ha considerado que para que un empresario opte por un territorio u otro "necesita una serie de garantías". Y ha señalado dos como principales: "Que no haya inseguridad jurídica, pero también que haya diálogo con la administración".

"El concepto de colaboración público privada empieza en una mesa en la que va de la mano la empresa privada y la administración. Y hay que facilitar que esa inversión acabe siendo una realidad", ha subrayado en relación a que son este tipo de acuerdos los que permiten, entre otras cuestiones, generar empleo.

"Hay que saber acompañar también a la empresa para que abra sus puertas y levante la persiana en los plazos que tenía previstos, porque no hacerlo les supone una pérdida de competitividad y genera desinterés a la hora de invertir", ha asegurado Díez, quien hasta su nombramiento como vicepresidente y conseller era el director general de Proyectos Estratégicos de la Generalitat.

Ha sido en este momento cuando ha explicado que hace justo un año, cuando se produjo el apagón, el grupo mexicano Sigma, con capital mayoritario en Campofrío desde 2015, se planteó trasladar su fábrica de Torrent, que había sido arrasada con la dana del 29 de octubre de 2024, a Burgos.

En ese momento, las negociaciones con la Generalitat resultaron claves para poder retener a esta gran empresa que da trabajo a 350 personas. "Me reuní con ellos en Madrid y hoy en día es una realidad que ya se están construyendo la fábrica que será la más moderna de España", ha dicho.

Así, Díez ha defendido que la autonomía se encuentra en un "gran momento" ya que cuenta con un "gran posicionamiento tanto a nivel nacional como internacional".

"Tenemos tres puertos comerciales, conexión por AVE con Madrid, el Corredor Mediterráneo... todas las capacidades que tiene la Comunitat hace que sea el territorio más atractivo para invertir en España", ha aseverado.

José Díez. David Morales

El conseller de Presidencia también ha explicado uno de los proyectos que busca impulsar la Generalitat Valenciana para tratar de resolver el problema de la vivienda que tiene ahora mismo la autonomía, especialmente en las capitales de provincia.

La intención que tiene el Gobierno valenciano que dirige Juanfran Pérez Llorca es poder aprovechar suelos en desuso que están reservados para otros usos -educativos, zonas verdes, etcétera-, para construir viviendas.

Un mecanismo que permitiría a la región activar 8 millones de metros cuadrados de suelo y con el que se podrían crear hasta 120.000 hogares. "Es un mecanismo para intentar dar soluciones a problemas reales que tenemos", ha dicho para, acto seguido, asegurar que los municipios no perderían esas zonas dotacionales, sino que se compensaría en otras áreas.

"Es un supuesto similar a los proyectos de interés autonómico, donde se activa un determinado suelo para que un proyecto que se considera estratégico, bien por la inversión que supone, por empleo que generaría o por otros motivos, pueda instalarse a pesar de que no esté calificado inicialmente como urbanizable", ha explicado.

"Todo esto permite desarrollar un proyecto en un tiempo récord y no perder posibilidad de inversión", ha defendido Díez, quien ha asegurado que en un futuro le gustaría ver a la Comunitat Valenciana como una tierra más productiva y competitiva.