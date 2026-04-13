Gortázar (CaixaBank) advierte de que "la inestabilidad por la guerra y el encarecimiento del crédito frenan la inversión"

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha analizado el impacto económico de la actual guerra en Irán, advirtiendo de sus repercusiones tanto en los precios de la energía como en la actividad empresarial y financiera en España en la sexta edición de Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que por primera vez se convierte también en Wake Up, Europe!.

Sobre el conflicto, Gortázar ha destacado que "todos vemos un incremento de los combustibles fósiles, del petróleo y del gas natural, afortunadamente menos de lo que éramos hace unos años".

Sin embargo, ha subrayado que "también está generando incremento de costes, inflación, genera desconfianza al consumidor" y que "desde el punto empresarial son siempre cuestiones que te hacen plantear si hay que hacer una inversión ahora o es mejor esperar".

Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank

El directivo ha explicado que "afecta la demanda externa al tener poca actividad con los países del Golfo, encarecimiento de los tipos de interés, por tanto una serie de factores que nos llegan a pensar en un nivel menor de actividad económica".

No obstante, ha reconocido que "es cierto que parcialmente compensadas por las medidas que ha tomado el Gobierno, pero el conjunto es negativo, aunque casi depende del día".

Gortázar ha citado un análisis reciente del servicio de estudios de CaixaBank: "La semana pasada nuestro servicio de estudios empezaba a hablar de escenarios de impacto entre 0,2 y 0,9% en el PIB español sobre una base que teníamos proyectada en el 2,4%, pues son impactos que pueden ser significativos".

Sobre la política monetaria, el CEO ha insistido en que "las decisiones que toma el BCE son muy importantes, pero hay que recordar que los tipos ya han subido con el euríbor y la deuda a largo plazo. Tenemos una realidad donde los tipos de interés ya son altos".

Según sus cálculos, "las expectativas de inflación que se miden en los mercados financieros para estos dos años de media están en el 2,8%, por encima de lo que quiere el BCE".

En ese contexto, prevé que "esta vez lo lógico será que toque al alza los tipos de interés y los mercados esperan pasar del 2 al 2,5% durante el año 2026 y eso tendrá un impacto, pero el euríbor ya está cerca del 3%".

Pese a ello, ha resaltado un aspecto positivo: "Lo bueno es que en este país las hipotecas cada vez son más a tipo fijo y ahí también habrá un impacto en las nuevas hipotecas".

Revolución en los pagos digitales

Gortázar también ha dedicado parte de su intervención a reflexionar sobre la transformación del sistema de pagos en Europa. "El mundo de los pagos está sufriendo una verdadera revolución y lo cierto es que las tecnologías disponibles permiten hacer los pagos mucho más rápido, seguros y sin prácticamente coste, y todavía los sistemas que se tienen establecidos pues no son así", ha explicado.

A modo de ejemplo, ha explicado "el equivalente que tengamos ahora Bizum para hacer pagos inmediatos entre particulares te pone de relieve cómo de anticuada está la estructura de pagos cuando lo que tenemos que hacer es una transferencia, mirar el código de IBAN y tarda 48 horas".

Ante esa lentitud, ha advertido de que "el mundo de los pagos internacionales y de muchos otros pagos todavía no ha evolucionado a ser inmediato, y esto está siendo aprovechado por compañías utilizando el dólar con el stablecoin, que ya tiene una capitalización de cerca de 300.000 millones, y en Europa tardamos en reaccionar".

En este sentido, ha destacado que "hay una reacción por una parte del Banco Central Europeo con el euro digital, aunque se lleva mucho tiempo hablando del euro digital minorista, cuando para mí es mucho más importante hablar del euro digital mayorista, para precisamente poder hacer los pagos instantáneos entre países y corporaciones".

Además, Gortázar ha revelado que "ahora hay doce bancos europeos, nosotros somos uno de ellos, de hecho, somos uno de los tres que está en el consejo supervisor que hemos decidido crear un stablecoin que sea de verdad con todas las garantías y que los ciudadanos europeos sepan quién está detrás y con la tranquilidad de que ese dinero está seguro como un banco comercial".

Según el CEO, "al final operarán el euro digital, los stablecoin y también la tokenización de depósitos, y serán los clientes quienes elijan una vía u otra".

Por último, ha añadido que CaixaBank continúa progresando en la integración de servicios de pago: "En el mundo de los pagos instantáneos hemos avanzado en hacer Bizum interoperables con Italia y Portugal y estamos en conversaciones con otras compañías, especialmente los nórdicos”.