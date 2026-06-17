¿Podrá la IA sustituir a los médicos? "Es una herramienta de soporte. Lo veo muy complicado a corto plazo"

Tras la pausa para el networking en el Espacio Avenida Abanca, el V Foro Económico Español 'La Galicia que viene' retomó su programación dando paso a la intervención de Pablo Asensio, director médico de HM Hospitales en Galicia.

La IA como nueva herramienta para el diagnóstico y los grandes retos de la sanidad gallega fueron dos de las principales cuestiones a las que se trató de dar respuesta durante el evento organizado por EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

"Utilizamos la IA para el apoyo al diagnóstico"

Bajo el título 'Innovación en la medicina', la conversación moderada por Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil, arrancó con la siguiente pregunta: "¿Qué tecnologías están transformando la práctica médica más allá de los titulares?".

Una cuestión para la que Pablo Asensio tuvo una clara respuesta: "Cada vez se habla más de innovación, pero en sanidad estamos muy acostumbrados a implementar tecnología sanitaria y nuevas herramientas para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes".

"Hoy en día, en la práctica clínica diaria, la inteligencia artificial (IA) está en una situación muy incipiente. La utilizamos para el apoyo al diagnóstico y la elaboración de historias clínicas, pero esa parte todavía está empezando", agregó el director médico de HM Hospitales en Galicia.

A su juicio, considera más importante la posibilidad de aplicar la IA o nuevas tecnologías de análisis de la información en la propia actividad asistencial como gestores sanitarios. "Existe una oportunidad importante para colocar al paciente en el centro de la asistencia y eliminar aquellos factores que no aportan ni en resultados ni en experiencia", aseveró.

Sobre si la IA está dando mayores resultados en el diagnóstico, la gestión hospitalaria o en la propia relación con el paciente, el director médico de HM Hospitales en Galicia afirmó que su impacto se percibe "en todos ellos". Además, destacó que la IA "ya es una realidad" y no una tecnología de futuro.

En esta línea, Asensio puso como ejemplo la cirugía robótica, que lleva implantada en HM Hospitales desde hace más de 15 años, así como el desarrollo de pruebas orientadas al diagnóstico personalizado. Por eso, consideró que el verdadero reto ahora reside en la gestión y en la aplicación asistencial.

"En los procesos asistenciales somos bastante conservadores. Cambiar la forma de trabajar del profesional sanitario es muy complicado, pero, en este aspecto, la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a mejorar", confesó.

Cada vez hablamos más de una medicina más personalizada y adaptada a las necesidades de cada paciente. En este contexto, Loreto Peteiro preguntó a Asensio si considera que ya estamos ante un modelo asistencial más diseñado para el paciente o si, por el contrario, continúa siendo una promesa de futuro.

"Es presente. En estos momentos, por poner un ejemplo, la oncología es el paradigma. Hemos pasado de tratar tumores en determinados aparatos a ponerles nombre y apellidos. Ahora hemos dado el siguiente paso: realizar tratamiento de pacientes", explicó el directivo. Esto implica analizar qué tipo de tumor es, qué características tiene y diseñar tratamientos específicos con menos contraindicaciones y efectos secundarios a los pacientes.

En este sentido, Pablo Asensio insistió que la actividad asistencial tiene que estar orientada a la personalización de la atención de los pacientes. No se trata solo de aplicar técnicas y realizar pruebas, sino de conseguir que todo el proceso asistencial esté adaptado a cada paciente.

¿Está preparada la sanidad gallega para tratar pacientes hiperinformados?

Pablo Asensio, director médico de HM Hospitales en Galicia, y Loreto Peteiro, subdirectora de Quincemil Brais Lorenzo

"La información siempre es buena", afirmó el director médico de HM Hospitales en Galicia. "La posibilidad de que los pacientes estén monitorizados en todo momento genera una cantidad de datos ingente, eso no es malo; el problema es cómo gestionarlo".

"Las alertas son innecesarias, ya que generan una sobrecarga en los sistemas asistenciales y ansiedad en los propios pacientes", agregó. En este sentido, "realmente donde vamos a ser innovadores es en la elaboración de algoritmos que permitan identificar qué alertas tienen sentido y cuáles no".

"Cuando un paciente viene a la consulta ya se ha informado del diagnóstico y de los posibles tratamientos. Exigen, además, inmediatez en la respuesta de la consulta. Esa cantidad de información, más allá de generar tranquilidad, genera todo lo contrario.

Oportunidades y cómo será el futuro

Teniendo en cuenta la situación peculiar de Galicia -población envejecida, pacientes pluripatológicos y una esperanza de vida muy elevada-, Pablo Asensio consideró que existen dos grandes retos en la región: generar iniciativas en la atención a la cronicidad y crear una historia clínica por paciente para mejorar los tiempos de espera y los resultados en salud.

De cara al futuro, el ponente dibujó una sanidad en la que la innovación se incorpora a la atención asistencial de forma natural y, en muchos casos, casi invisible, aunque con la IA como herramienta de apoyo.

¿Podrá la IA sustituir a los médicos?

"La IA es una herramienta de soporte al médico", afirmó tajante. Aunque consideró que una sustitución completa es algo que "veo muy complicado a corto plazo", no descartó que "posiblemente llegue". En cualquier caso, destacó su utilidad para detectar algunos procesos graves y agilizar trámites.

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.