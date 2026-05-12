Marañón: "A los cinco días de haber nacido mis padres me trajeron a un cigarral y desde aquel día, Toledo me hizo suyo"

Gregorio Marañón, premio Gigante a la 'Promoción y el legado cultural', ha reivindicado los profundos vínculos que le unen a Toledo y que se hunden hasta sus primeros días de vida.

"A los cinco días de haber nacido en Madrid, un octubre de 1942, mis padres me trajeron a un precioso cigarral toledano, el Cigarral de Menores y desde aquel día, Toledo me hizo suyo", ha compartido el empresario y abogado al recoger el galardón de la mano del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, del presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez y de la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban.

Marañón, "desbordado" por la emoción del momento, ha recordado cómo aquel primer viaje a Toledo supuso una fecha muy recordada por su familia. Y es que más allá de su llegada al mundo, tanto él como sus padres llegaban a la ciudad imperial para "recibir a mis abuelos Marañón que llegaban esa noche, tras seis años de durísimo exilio en París".

Desde entonces, la familia al completo "no dejó de venir cada fin de semana" y propició que "nos fuéramos empapando de las verdaderas raíces que las vistas de Toledo nos regalan desde ahí".

Casi sin darse cuenta, Marañón ha reconocido que en cierto modo ahí empezó a "hacer mía la obligación que tiene la sociedad civil con ese patrimonio que, por su significación, es, y, en cierta medida, será siempre de todos".

Gregorio Marañón, Premio Gigante de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

El galardonado ha aprovechado para dar las "gracias de corazón" a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha por concederle un premio "tan significativo", personificando este agradecimiento en Pedro J. Ramírez, Cruz Sánchez de Lara y Esther Esteban.

Marañón tampoco ha querido olvidarse de su mujer, Pili, "a la que tanto debo", según ha confesado y al resto de galardonados -Eugenia Silva, Rafael Canogar y Ana Céspedes- de los que ha asegurado que "con sus premios honran también el mío".

Un momento de la intervención de Gregorio Marañón. Rodrigo Mínguez

La "rebeldía" de Marañón

El encargado de presentar al galardonado ha sido el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, quien ha destacado la "rebeldía" de Gregorio Marañón para "no conformarse con una trayectoria explícita".

Además de definir su biografía como "una de las más prolíficas de éxito profesional en la abogacía y el mundo editorial" y ensalzar su "compromiso con el patrimonio artístico y cultural de Castilla-La Mancha", se ha detenido en sus conquistas "en el terreno de los ideales".

"Hay gente que marcan la impronta de su tiempo y Gregorio es uno de ellos. La España de la Transición, que tenemos que defender en la encrucijada que nos encontramos, no se entendería sin esas personas que como él han llevado a cabo esa labor silenciosa de aunar voluntades e hilvanar proyectos políticos y culturales", ha señalado.

Haciendo un símil muy manchego, Pedro J. ha sentenciado que "la molienda de la España de estas décadas en las que Gregorio ha participado de una manera importantísima, ha sido la molienda del material con el que se forjan los sueños de la convivencia en libertad".

La primera edición de los Premios Gigantes, organizados por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, ha contado con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación de Toledo, Eurocaja Rural, Fundación "la Caixa", Iberdrola y Adler Motor.

También han colaborado en la celebración la Diputación de Ciudad Real, Facsa, Solaria, Hydnum Steel, Incarlopsa, Sabadell, CCOO de Castilla-La Mancha, UGT de Castilla-La Mancha, Félix Ramiro y Alejandro de Miguel.