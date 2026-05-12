EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha convierte en Gigantes a Gregorio Marañón, Eugenia Silva, Canogar y Ana Céspedes

El Teatro de Rojas de Toledo ha vestido sus mejores galas para la entrega de los premios Gigantes de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, unos galardones con los que este diario ha querido ensalzar los valores que forjan la identidad de esta tierra a través de cuatro de sus personalidades más destacadas: Gregorio Marañón, Eugenia Silva, Rafael Canogar y Ana Céspedes.

Con este acto, el primer diario nativo digital de Castilla-La Mancha y referente informativo de la comunidad autónoma ha celebrado su vigésimo aniversario. Como anfitriones han ejercido Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha; Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL; y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva y editora de Magas y Lifestyle.

Entre las 400 personas que han acudido a esta primera edición de los Gigantes se encontraban destacadas figuras de la política y la sociedad castellanomanchega como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido; el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez o el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Los Gigantes de El Español de Castilla-La Mancha

Tras la exquisita actuación del pianista Juan José Montero y la soprano Sara Redondo, la maestra de ceremonias, Mariló Leal ha dado paso a Pedro J. Ramírez y Esther Esteban.

Vocación de continuidad

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL ha relatado que estos premios han nacido con la convicción de "rendir homenaje a los valores que forjan la identidad castellanomanchega" desde un medio que "es requetelíder por los castellanomanchegos, para los castellanomanchegos y gracias a los castellanomanchegos".

Por eso ha avanzado que "de la misma manera que cuando llega el otoño EL ESPAÑOL entrega sus leones, cuando llegue la primavera, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha entregará sus gigantes"

De su lado, Esther Esteban ha destacado el papel de los cuatro premiados por su "contribución al desarrollo de esta tierra" con carreras que "han trascendido más allá de nuestras fronteras". "Trayectorias que dejan huella", ha remarcado.

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha concluido su alocución destacando que el medio que lidera ha querido reconocer con estos galardones "el rigor, la excelencia, el trabajo y el compromiso"

EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha celebra su vigésimo aniversario entregando los Premios Gigantes

Esta ronda inicial de intervenciones la ha cerrado Carlos Velázquez. El alcalde de Toledo ha aprovechado para poner en acento en cómo los premiados hacen de "la excelencia y el compromiso" su "forma de vida" y las convierten en "ejemplo para todos".

Además, el primer edil capitalino ha aprovechado para destacar el "simbolismo" que supone esta ceremonia en un espacio como el Teatro de Rojas, que este año sopla 450 velas. "Estos gigantes recogen el testigo de los gigantes del Siglo de Oro que han pasado por este teatro como Fernando de Rojas, Lope de Vega o Calderón de la Barca".

Premiados

El primero de los premiados en subir al escenario ha sido Gregorio Marañón y Bertrán de Lis en la categoría 'Promoción y legado cultural'. El presidente del Patronato del Teatro Real, visiblemente emocionado, ha recordado como tan solo cinco días de vida, "mis padres me trajeron al Cigarral de Menores y desde aquel día, Toledo me hizo suyo".

A partir de ese momento, su familia "no dejó de venir cada fin de semana" y a partir de ahí "nos fuimos empapando de las verdaderas raíces que las vistas de Toledo nos regalan desde ahí".

Casi sin darse cuenta, Marañón ha reconocido que en cierto modo ahí empezó a "hacer mía la obligación que tiene la sociedad civil con ese patrimonio que, por su significación, es, y, en cierta medida, será siempre de todos".

El encargado de presentar al premiado ha sido Pedro J. Ramírez. ""Hay gente que marcan la impronta de su tiempo y Gregorio es uno de ellos. La España de la Transición, que tenemos que defender en la encrucijada que nos encontramos, no se entendería sin esas personas que como él han llevado a cabo esa labor silenciosa de aunar voluntades e hilvanar proyectos políticos y culturales", ha señalado de él.

El siguiente premio, dedicado a la 'Proyección internacional y moda' ha recaído en Eugenia Silva. La toledana, con el rostro embargado por la emoción, ha compartido con los asistentes como la capital de Castilla-La Mancha es "el lugar donde aprendí a mirar el mundo".

"Recibir este premio en este lugar tiene un significado muy especial", ha compartido la modelo, a la que se le ha quebrado la voz cuando ha recordado a su padre, de quien ha apuntado que "sé que le habría hecho muchísima ilusión verme recibir este premio aquí".

En su caso, la encargada de hacer la presentación ha sido Cruz Sánchez, que ha reconocido que durante mucho tiempo "todas queríamos ser como Eugenia Silva".

Otro ilustre toledano, Rafael Canogar, ha recogido con "satisfacción" el premio al 'Arte y compromiso democrático' en "esta maravillosa ciudad de Toledo, mi ciudad, en la que nací, que ha estado siempre como telón de fondo".

A sus 91 años, el artista ha hecho un breve repaso a sus más de tres cuartos de siglo de trabajo y ha reconocido que "no es fácil" hacer memoria de ese largo viaje que empezó a una temprana edad, pero que a día de hoy continúa con "la misma pasión".

La galerista María Porto ha sido la encargada de presentar y elogiar la trayectoria del premiado, a través de un emotivo discurso que "ha nacido del corazón".

"Mi padre siempre ha sido un admirador de la cultura y el arte. Crecí admirándote y admirando el grupo El Paso. Para mí es un sueño estar aquí cerca de ti y eres un referente para los jóvenes y para lo que queremos y seguimos dedicándonos a esto", ha reconocido.

Asimismo, ha puesto en valor cómo Canogar "ha sabido reinventarse y adaptarse a los tiempos y a la historia".

Por último, Ana Céspedes ha recogido el Gigante en la categoría de 'Ciencia, Investigación y Solidaridad'. La científica ha reivindicado la necesidad de invertir en prevención en su discurso de agradecimiento.

"A lo largo de mi carrera he trabajado en neurología, oncología, fertilidad, inmunología y vacunas a nivel mundial. Y si algo he aprendido es que la salud no empieza en los hospitales; empieza en la prevención, en la educación y en los hábitos de vida saludable", ha apuntado.

Céspedes no ha pasado por alto la trayectoria de este medio en su 20 aniversario y el "impulso" que da la ciencia: "Admiro la labor de EL ESPAÑOL porque habéis entendido algo fundamental: que la salud no es solo un tema sanitario, sino un verdadero asunto de sociedad".

Antes de su discurso, Cruz Sánchez de Lara ha pronunciado unas cariñosas palabras dirigidas a la galardonada y su "trayectoria internacional dedicada a salvar vidas".

"Tus paisanos se sienten orgullosos de una gran investigadora y una gran mujer", ha concluido.

Page, "el español de Castilla-La Mancha"

El colofón a este acto ha corrido a cargo del presidente de Castilla-La Mancha. Emiliano García-Page ha destacado el "compromiso emocional" de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en su vigésimo aniversario, un esfuerzo que ha reverberado en el territorio y los ciudadanos. Además, se ha referido a las cuatro personalidades distinguidas con los premios Gigantes como "un póquer de ases".

Page ha ironizado con la posibilidad de adoptar para sí mismo el nombre del medio líder de la región. "Si me presentaran en Madrid como EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha estaría encantado", ha dicho.

El comentario del jefe del Ejecutivo regional le ha permitido abundar en su "visión optimista del país", una ilusión a la que se contrapone el ejercicio de la cosa pública.

"Lo que peor va es la política: y lo siento porque yo soy un vocacional de la política", ha apuntado

Durante sus palabras en la gala —en la que ha agradecido a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha "reconocer el mérito, algo que no es fácil en España"— ha lamentado el "daño inmenso a lo público" que provocan quienes "se sirven de lo público".

Patrocinadores

La primera edición de los Premios Gigantes, organizados por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, ha contado con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación de Toledo, Eurocaja Rural, Fundación "la Caixa", Iberdrola y Adler Motor.

También han colaborado en la celebración la Diputación de Ciudad Real, Facsa, Solaria, Hydnum Steel, Incarlopsa, Sabadell, CCOO de Castilla-La Mancha, UGT de Castilla-La Mancha, Félix Ramiro y Alejandro de Miguel.