Miren Taberna (Savana): "La salud no se estudia sólo con datos clínicos; el entorno social y ambiental también influye"

Tras un enriquecedor diálogo en el que se han esbozado los vínculos entre inflamación, estrés oxidativo y sueño, el 'Longevity Experience Forum' organizado por Magas en el Campus de Castellana de la Universidad Camilo José Cela ha proseguido con una conversación que ha puesto el foco en la IA como una herramienta que puede ponerse al servicio de la longevidad.

MirenTaberna, Chief Scientific Officer de Savana Médica, ha explicado cómo el análisis de datos está redefiniendo los tiempos de diagnóstico y prevención. Un trabajo que ya se impulsa desde España con ejemplos como la compañía a la que representa, orientada a generar evidencia sólida en vida real para avanzar en la investigación y mejorar los resultados en salud.

La primera cuestión que sale a colación es qué aporta el análisis de los datos de grandes poblaciones para la comprensión de la longevidad. "Aunque esta parece algo individual que todos queremos entender en lo particular, antes debemos comprender qué pasa en grandes volúmenes de personas", ha subrayado, incidiendo en que tampoco basta con promover estudios con cifras de pacientes y tiempos de estudio limitados.

La especialista ha asegurado que el mundo vive un "momento histórico" en el que se han realizado grandes avances para acabar con los grandes bloqueos en materia de calidad y procesamiento de los datos. En este sentido, ha señalado en positivo, "España es actualmente el segundo país con mayor historia clínica electrónica".

Los hospitales, ha defendido, "están preparados para recoger muchísima información de pacientes", algo que "nos sitúa en un punto de inflexión" a la hora de comprender mejor las enfermedades e investigar. Además, más allá de las consultas y las salas de urgencias, ha destacado la aportación que han hecho a ese análisis los relojes inteligentes y otros wearables.

Miren Taberna, oncóloga médica, Phd y chief Scientific Officer de Savanna Médica

Durante la conversación moderada por Marcos Domínguez, redactor de Sanidad en EL ESPAÑOL-Invertia, ha hecho mención a la medicina de las 7P y ha asegurado que ya no se trata sólo de tratar patologías: "El reto actual de la medicina es el 'cómo' prevengo y hago que estas se diagnostiquen antes o no lleguen a ocurrir".

Para que estos hitos puedan producirse también debe existir un marco normativo que lo haga posible, y, en este sentido, "ahora mismo nos encontramos en una situación privilegiada", ha recalcado, celebrando que la Unión Europea aprobase el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, normativa que establece un marco unificado para el intercambio de esta información.

A su juicio, la forma de entender la salud cambió tras la crisis sanitaria de 2020 y, desde entonces, se han impulsado numerosos proyectos prometedores, también en España. "En Asturias se está trabajando para crear un espacio de datos en salud en el que, además de estos, también se incluyan los datos medioambientales, sociales, etc.", ha contado.

En los próximos años, ha avisado a los asistentes, "oiréis hablar más del término one health", y ha subrayado que "la salud no es solamente un dato clínico sino todo lo que nos rodea". Al respecto, ha celebrado, "tenemos casos estupendos [en este país] que van a dar fruto en los próximos meses".

Por último, la ponente ha abordado el gran debate ético que rodea el tratamiento de datos médicos destinado a crear modelos predictivos. La privacidad es, ha defendido, "uno de los pilares que nos va a permitir hacer estudios de grandes masas", en tanto que cuando el paciente otorgue su consentimiento informado para que se traten sus datos estos se anonimicen.

Y al hilo de lo comentado también ha distinguido entre dos tendencias: drop in y drop out: "La primera defiende que todos seremos donantes excepto aquellos que firmen lo contrario, y la segunda al contrario. Pero la realidad es que cuando consultas a la población si quiere que sus datos sean usados éticamente para responder al abordaje de problemas de salud, el 99% está de acuerdo".