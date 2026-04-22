Almussafes apuesta por empleo y desarrollo industrial: busca nuevas inversiones y diversificación empresarial

El Ayuntamiento de Almussafes redobla su apuesta por el empleo y el desarrollo industrial, a través tanto de la contratación directa como de las ayudas a las empresas, pero también poniendo a disposición de las empresas más suelo industrial, con la finalidad de atraer nuevas inversiones y diversificar el sector empresarial del municipio.

En este sentido, Almussafes cuenta a día de hoy con una tasa de paro del 8,3%, considerablemente inferior a la tasa estatal, que se sitúa en torno al 10%, y todo ello pese al proceso de reconversión que está sufriendo el sector de la automoción.

Esta cifra de paro es consecuencia de las diversas iniciativas que el Ayuntamiento de Almussafes ha llevado a cabo para fomentar el empleo, ya sea a través de la contratación temporal directa o mediante incentivos a las empresas, que pueden recibir una ayuda directa de hasta 4.000 euros por la contratación de personas en paro de Almussafes.

Respecto a la contratación directa, en la actualidad el Ayuntamiento de Almussafes ha incorporado a un total de 50 trabajadores de diferentes perfiles, contratados a través de subvenciones y talleres de empleo, cofinanciados entre la Generalitat Valenciana y el propio Consistorio.

En este sentido, durante los próximos meses está previsto el inicio de dos nuevos talleres de empleo, sobre administración, obra y jardinería, que permitirán la incorporación de otros 50 empleados.

Asimismo, de cara a 2027, el Ayuntamiento de Almussafes ya ha solicitado otros tres talleres de empleo, con el objetivo de incorporar de forma temporal a un total de 75 personas, que podrán formarse en diferentes disciplinas al mismo tiempo que cobran un salario.

Todas estas acciones están especialmente dirigidas a los colectivos con mayores dificultades para la inserción laboral, como por ejemplo, las mujeres.

Paralelamente a estas iniciativas, hay que destacar que la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Almussafes, impulsada por el Ayuntamiento y pendiente de aprobación por parte de la Generalitat Valenciana, prevé un incremento de 500.000 m² de suelo industrial, con el objetivo de atraer nuevas empresas al municipio pero también de diversificar el sector industrial.