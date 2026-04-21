EL ESPAÑOL publicarà en valencià tots els articles de les seues edicions de València i Alacant
La capçalera estrenarà les pròximes setmanes les noves portades DE VALENCIA i DE ALICANTE amb els continguts en valencià.
Más información: Carlos Bertomeu, Lorena Saus, Ricardo Martínez y los artistas falleros reciben el premio EL ESPAÑOL DE VALENCIA
EL ESPAÑOL publicarà en valencià tots els articles de les edicions de València i Alacant. Així ho ha anunciat el delegat de EL ESPAÑOL a la Comunitat Valenciana, Dani Valero, a la celebració del V Aniversari de EL ESPAÑOL DE VALENCIA, presidida pel director del diari, Pedro J. Ramírez, al Palau de Congressos de València.
"Vaig ara amb l'anunci. I el faig en valencià, per contar-vos amb molta estima que, d'ací a unes setmanes, tots els articles de les nostres redaccions de València i Alacant es publicaran tant en castellà com en valencià", ha revelat Valero en el seu discurs de benvinguda.
"Serem completament bilingües. Les dos portades que ja consulteu en castellà, EL ESPAÑOL DE VALENCIA i EL ESPAÑOL DE ALICANTE, tindran la seua versió en valencià, la llengua patrimoni de tots els valencians i d’Espanya", ha concretat.
EL ESPAÑOL ha celebrat un lustre de periodisme en València amb un esdeveniment en el qual s'han entregat els primers Premis de EL ESPAÑOL De Valencia.
Els guardonats de la primera edició han sigut Carlos Bertomeu, president d'Air Nostrum i Iryo, a la trajectòria empresarial; Lorena Saus, CEO d'Ascires, en el camp de la innovació; Ricardo Martínez, CEO de SAV (Sociedad de Agricultores de la Vega de Valencia), a la sostenibilitat; i el Gremi d'Artistes Fallers, representat pel seu mestre major, Vicente Julián García, per la promoció cultural i social.
Per a commemorar l'efemèride, el diari ha preparat un especial imprés que recopila les principals notícies, exclusives i reportatges de EL ESPAÑOL DE VALENCIA dels cinc últims anys.
També inclou una entrevista a l'alcaldessa de València, María José Català, i les opinions de l'actual president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca o de l'expresident Ximo Puig.
Per descomptat, l'especial conté una secció per als primers premiats de EL ESPAÑOL DE VALENCIA, on se'ls dona veu per relatar els seus respectius projectes, trajectòria i la seua contribució a la societat valenciana.
Líder d'audiència
EL ESPAÑOL va revalidar en 2025 el seu lideratge d'audiència en la Comunitat Valenciana. El mitjà de Pedro J. Ramírez, que compta amb les delegacions DE VALENCIA i DE ALICANTE, va registrar una primera posició destacada, amb una mitjana mensual de quasi dos milions d'usuaris únics.
El diari va ser líder deu mesos de l'any a la Comunitat, i va ocupar la segona posició en els dos restants (octubre i desembre), com es desprén de les dades oferides pel mesurador oficial Gfk DAM, corresponents als dotze mesos de 2025.
La capçalera va superar a tots els seus competidors nacionals i, amb més distància encara, als diaris locals de llarga trajectòria en l'autonomia.
L'avantatge sobre El Mundo va ser d'una mitjana de més de 180.000 usuaris únics mensuals. Sobre El País, de més de 270.000. Sobre El Confidencial i ABC, de més de 310.000. I sobre La Vanguardia, de més de 370.000.
Per trobar el primer mitjà local en el rànquing, s'ha de baixar fins a la novena. Las Provincias compta amb quasi 450.000 usuaris únics mensuals menys que EL ESPAÑOL.
Respecte a Levante-EMV, l'altre periòdic de llarga trajectòria a la província de València, és de quasi 560.000 usuaris únics de mitjana mensual.
Amb aquestes dades sobre la taula, el diari digital de Pedro J. Ramírez demostra que ha experimentat un gran creixement des de la seua implantació en València en 2020, amb Dani Valero al capdavant de la delegació autonòmica.
Primer amb la creació de l'edició provincial De Alicante, comandada per Héctor Fernández; i després, amb la De Valencia. En l'actualitat, compta amb dos redaccions que sumen un total de dotze redactors en plantilla, a més de col·laboradors.
EL ESPAÑOL exerceix en ambdós territoris un espai anual per a la reflexió i el debat mitjançant la celebració de fòrums econòmics. En cada edició participen els principals protagonistes polítics, econòmics i socials de la Comunitat Valenciana.