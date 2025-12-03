De entenderse mejor con Alexa a captar soledad no deseada: así mejora ya la IA generativa la asistencia, según Telefónica

Las posibilidades de la IA generativa para mejorar la asistencia a mayores ya son una realidad y se aplican tanto para facilitar su acceso a la tecnología, por ejemplo allanando sus conversaciones con Alexa, hasta detectar en su voz si están en una situación de soledad no deseada.

Son apenas dos ejemplos expuestos por Anna Echegaray, gerente de Sanidad y Servicios Sociales de Telefónica España, durante su participación en el III Foro Silver Economy organizado por EL ESPAÑOL - Invertia.

A su juicio, la transformación digital es imperativa porque es la solución ante el "impacto demográfico" que se avecina y que plantea dos escenarios para poder dar los servicios actuales: "o nos endeudamos más o dejamos de dar el servicio".

Anna Echegaray, gerente de Sanidad y Servicios Sociales de Telefónica España

"Y ambas cosas serían perjudiciales", advierte. Por ello, aboga por transformarnos digitalmente y ser más autónomos durante más tiempo, aunque ya se ven bastantes avances en el primer apartado.

Incluso con una brecha digital que aún hay que seguir cerrando. En el caso de Telefónica, ayudan a ello a través de su Fundación con cursos de formación para que los mayores ganen habilidades digitales, pero –advierte– también con trabajos que permitan aumentar la "inclusión por diseño".

Es decir, diseñar la IA de forma en que, por ejemplo, resulte más sencillo hablar con palabras llanas con Alexa. Antes, ha recordado Echegaray, o no se entendía del todo bien o el lenguaje era más cuadriculado.

"Ahora con la IA generativa hablas en lenguaje natural", ha apuntado. Además, en Telefónica avanzan en facilitar el acceso a la tecnología con sistemas que ahorran el doble factor de verficación, haciendo algunos procesos menos "engorrosos".

Todo ello sin olvidar que a medida que la población avance en edad los mayores tendrán mayores niveles de digitalización. Y el propio avance de la tecnología podrá incluso llegar a predecir caídas.

"Una caída que en principio es evento inesperado, o una úlcera", ha señalado, por ejemplo gracias a tecnología sensórica que anote patrones de movimiento y dé cuenta de situaciones fuera de lo normal. También se puede detectar en la voz algún deterioro cognitivo o situación de soledad no deseada.

Una revolución, en fin, que sitúa en el centro a la IA generativa. Para Telefónica, esta tecnología será cada vez más incorporada durante el próximo lustro, aunque si el plazo se sitúa a diez años, tal vez la gran apuesta sea la robótica, que ya se aplica de forma sustantiva en Japón.

Si la tendencia se traslada a mercados masivos como China, Echegaray no descarta que en pocos años se vuelvan muy competitivos en precio y se expandan en forma de robots domésticos que ayuden por ejemplo a levantar peso o a personas en tareas cotidianas.