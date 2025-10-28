Verti incluirá en su seguro de movilidad la responsabilidad civil obligatoria de los patinetes eléctricos

Juan Pablo Galán, director de Negocio Digital de Mapfre España y CEO de Verti, en el VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades. Sara Fernández, EL ESPAÑOL.

Verti, la aseguradora digital de Mapfre, vuelve a agitar el mercado. La compañía está preparando su seguro de movilidad multimodal Moverti para que quienes tengan un patinete eléctrico en propiedad puedan incluir dentro de sus coberturas la responsabilidad civil obligatoria, cuya contratación será exigida por normativa a partir del próximo 2 de enero de 2026.

Una exigencia de la Ley 5/2025, publicada el 25 de julio de 2025 en el BOE. Esta normativa introduce la obligación de contar con un seguro específico para todos los vehículos personales ligeros (VPL), que incluye los patinetes eléctricos, a partir del 2 de enero del próximo año.

Así lo ha avanzado Juan Pablo Galán, director de Negocio Digital de Mapfre España y CEO de Verti, en el VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, de EL ESPAÑOL e Invertia.

Juan Pablo Galán, director de Negocio Digital de Mapfre España y CEO de Verti

Además de contratar el seguro, los patinetes deberán estar inscritos en un registro gestionado por la Dirección General de Tráfico (DGT) antes de esa fecha. Cabe recordar que circular sin el mencionado seguro a partir de esa fecha supondrá multas de entre 200 y 1.000 euros.

Galán ha defendido la vocación innovadora de Verti desde hace 15 años, siendo "pioneros y líderes en el seguro digital". Sobre todo, incidiendo en su filosofía de que "la movilidad sea más segura, eficiente y rentable".

Por ejemplo, dentro de Moverti, "lo que hicimos hace dos años nos ha traído muchas alegrías". El directivo se ha referido a diferentes servicios incluidos, ya que "cubrimos a la persona en su movilidad en sus diferentes multimovilidades". Pero ha remarcado una cobertura de la que se siente especialmente orgulloso: "La búsqueda de transporte alternativo si me falla el transporte prioritario. Se usa y se valora mucho".

En líneas generales, tanto Mapfre como Verti se encaminan cada vez más hacia la personalización del seguro. "La nueva movilidad está pensando en la persona, y no tanto en el vehículo". Aunque, no obstante, "el vehículo ahora está más conectado, es eléctrico o autónomo".

Y, en sentido amplio, "la movilidad es multimodal y más sostenible". "Ahora la podemos gestionar desde nuestro móvil en la mano gracias a la tecnología", ha enfatizado Galán.