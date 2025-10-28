El sector del automóvil reclama revisar los objetivos del Pacto Verde y recuperar la política industrial europea

La industria de la automoción española reclama una revisión de los objetivos marcados por el Pacto Verde Europeo y la normativa comunitaria sobre descarbonización, ante un contexto que ha cambiado de forma radical desde 2021. Así lo ha defendido José López-Tafall, director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) en el VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Según ANFAC, tanto España como Italia viven una situación compleja en la penetración del vehículo eléctrico. "El sector de la automoción es muy importante para España, mientras que en Europa es una industria que genera una mano de obra cualificada, es el tipo de industria que Europa quiere reforzar", subraya José López-Tafall.

El origen de la actual política de descarbonización se remonta al año 2019, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el Pacto Verde Europeo.

José López-Tafall, director general de la ANFAC

"Solo dos años después se lanzó la idea de que en cinco años esta descarbonización sería del 100%", explica. "De los tres escenarios posibles se decidió el más ambicioso y desde entonces han pasado muchas cosas", sostiene.

En este tiempo, el sector ha respondido con una inversión "enorme" para avanzar hacia la electrificación. "En torno a los 250 millones de euros europeos y 20 millones en el caso español, ya que los lanzamientos de nuevos modelos se realizan sobre la base de un vehículo eléctrico", explica. "Es decir, la industria sí ha respondido al reto".

Cambios

Sin embargo, desde la asociación insisten en que "lo que también estaba previsto en la normativa europea es que este año tocaba revisar varias cosas porque los reglamentos europeos marcaban una dirección muy clara, pero no estaban juramentados". Por ello, "cuando pasen cinco años vamos a revisar la situación".

ANFAC sostiene que los gobiernos no han cumplido con su parte en aspectos fundamentales. "No se han puesto en marcha las condiciones habilitantes. Como el hecho de que los gobiernos lanzaran programas de ayudas a la demanda, facilitaran el cambio al cliente, garantizaran una red de recarga suficiente y un sistema fiscal que ayude y no penalice", enumeran.

También subraya que las circunstancias de 2021 "han cambiado radicalmente" con la aparición de nuevos competidores asiáticos y las dificultades para exportar a Estados Unidos.

"Ahora es el momento en que estos objetivos que se pusieron en 2021 se toquen y se introduzcan las flexibilidades", remarca. Aun así, recalca que la electrificación "no tiene vuelta atrás".

Desde el sector, también se hace una reflexión sobre la competitividad y la entrada de nuevos actores. "Siempre recordamos que el sector de la automoción en España, por ejemplo, es protagonista en exportar el producto que más valor reporta un saldo comercial positivo en nuestra balanza de pagos. Entonces, si eres un campeón mundial del libre comercio, lo que no puedes defender es el proteccionismo", afirma.

Por ello, desde la patronal apelan a "darle la bienvenida a un nuevo competidor, pero compitiendo en igualdad de condiciones". El objetivo, insiste, debe ser que "la fabricación europea sea tan competitiva como la china".

Y en ese camino, "Europa debe recuperar la política industrial, porque últimamente se ha basado en la imposición de multas, sin una estrategia de baterías ni de materias primas. Europa fue a una guerra para la que no estaba preparada, y ahora lo que toca es recuperar la política industrial".