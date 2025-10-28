El sector del autobús reclama más fondos para renovar flotas y poder incorporar conductores extranjeros

Rafael Barbadillo, presidente de Confebus durante su participación en el VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Sara Fernández.

El autobús vive una década dorada con récord de demanda, pero con muchos retos por delante como la descarbonización, el mapa concesional y la falta de conductores y de ayudas para renovar flotas, según Rafael Barbadillo, presidente de Confebus.

“Desde 2024 no ha habido ayudas y es necesario poner más fondos para renovar más flotas”, ha reclamado durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Fondos que reconoce que llegaron desde Europa y que empresas como la EMT en Madrid sí usaron. Pero ahora ya no tienen y desde la patronal los reclaman para cumplir con uno de sus retos: la descarbonización. “Queremos ser neutros o cero emisiones en un futuro”, ha dicho.

Rafael Barbadillo, presidente de Confebus

“La descarbonización no sólo es comprar el autobús, sino adaptar toda la flota, adaptar talleres y formación de los conductores”, afirma.

Para Barbadillo en la media y larga distancia no tenemos alternativa de transporte más sostenible. Por ello apuesta por el biogás como oportunidad para este tipo de desplazamientos.

Otro de los retos convertidos en reclamación es la falta de conductores, cuya edad media es de 52 años.

“Nuestro sector, al igual que las mercancías, nos nutríamos del ejército, de la gente que hacía mili. Cuando desapareció el servicio militar se abrió una brecha grande”, afirma.

A eso añade que “obtener el carnet no es barato y necesitamos ayudas para que puedan formarse los conductores”.

Desde el sector aseguran que necesitan incorporar personas de otros países para las plantillas. Pero “hay trabas burocráticas para traer personas de fuera”, recuerda.

Mapa concesional

Otro de los desafíos para el sector es el nuevo mapa concesional al que la mayoría de las CCAA se opusieron. “Ahora el Ministerio de Transportes tiene que readaptar y tiene un plazo de dos años con la Ley de Movilidad”, ha asegurado.

“Los mapas responden a las necesidades reales de movilidad tanto si son poblaciones de gran densidad y poblaciones rurales”, ha indicado.

Actualmente el sistema también ofrece rutas de Obligación de Servicio Público (OSP) que, en su opinión, hay que “seguir garantizando”. El autobús conecta 8.000 poblaciones al día.

Por último, el presidente de la patronal ha destacado la digitalización como otro reto en el que están avanzando. ¿Cómo? Se está incorporando el vehículo autónomo con prototipos en fase de pruebas, medios de pago en móvil, seguimiento de flotas, ordenación de servicios…