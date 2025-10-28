María Canal, sobre las materias primas críticas: "Es necesario ir más rápido para deshacernos de toda dependencia de riesgo"

La Comisión Europea tiene previsto anunciar antes de que acabe el año 2025 distintas iniciativas relacionadas con el sector del automóvil. Una de ellas irá destinada a impulsar el desarrollo de materias primas críticas en la región, ya que "es necesario ir más rápido" para acabar con "toda dependencia de riesgo".

Así lo ha indicado María Canal Fontcuberta, portavoz y jefa de Prensa de la Representación de la Comisión Europea en España, durante su participación el VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Canal ha señalado que en Bruselas son "muy conscientes" de la necesidad de "evitar toda dependencia que puede generar riesgos" y ha recordado, por ejemplo, lo que ocurrió con la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia.

María Canal Fontcuberta, portavoz y jefa de Prensa de la Representación de la Comisión Europea en España

Una de esas dependencias es la que tiene el sector del automóvil de las materias primas críticas que son claves para la fabricación de baterías y coches eléctricos. Un ámbito en el que la portavoz de la Representación de la Comisión Europea en España señala que ya se ha hecho mucho en la actual legislatura.

Por ejemplo, ha indicado que ya se ha lanzado el Reglamento Europeo de Materias Primas Críticas y se han anunciado ya 60 proyectos estratégicos, siete de ellos en España. Medidas con las que se busca que el 10% de las extracciones, el 40% del procesamiento y el 25% del reciclaje se lleve a cabo en territorio de la UE.

"Somos muy conscientes de que en el contexto actual es necesario ir mucho más rápido para deshacernos de toda dependencia de riesgo", ha incidido Canal.

A este respecto, ha señalado que el pasado sábado, Úrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció en Berlín la iniciativa Resources EU, que está inspirada en el plan para acabar con la dependencia energética que se ha llevado a cabo en los últimos años.

Aunque los detalles de esta iniciativa se conocerán en próximas semanas, Canal sí ha apuntado algunos elementos que ya han sido adelantados, como la compra conjunta de materias primas críticas, como se hace con el gas; el almacenamiento común o el impulso de la economía circular para aprovechar, por ejemplo, materias primas de baterías en desuso.

También se contempla el establecimiento de "asociaciones fiables con socios centradas en las materias primas críticas" como pueden ser Ucrania, Chile, Groenlandia o Uzbekistán o aprovisionarse de materias primas críticas aprovechando el despliegue de inversiones que se llevará a cabo en el marco de la estrategia europea Global Gateway.

Iniciativas

Este es sólo uno de los ámbitos en los que está trabajando la Comisión Europea para apoyar al sector del automóvil en el contexto actual, en el que existen tanto amenazas internas, como la alta competencia o los costes de la transición energética, y externas como el ya mencionado acceso a las materias primas críticas o la competencia "desleal" de algunas economías.

Para abordar esta situación, ha recordado que Von der Leyen inició un diálogo estratégico con la industria para estudiar medidas en tres campos: el apoyo a la innovación y la digitalización, la movilidad de suministro y la gestión de las cadenas de suministro. A ellos también se suman iniciativas para la simplificación regulatoria y la formación de los trabajadores.

Además, ha señalado que antes de que acabe el año se revisará la normativa sobre motores de combustión interna y las reglas asociadas a la descarbonización, con especial enfoque en ajustar los objetivos y el marco regulatorio tras el diálogo con la industria.​ Esto estaba previsto para 2026, pero Bruselas ha decidido adelantarlo.

También se presentará una propuesta legislativa para la descarbonización de las flotas corporativas, una medida que, según Canal, beneficiará a las empresas en sus esfuerzos por avanzar hacia la descarbonización, a los consumidores porque tendrán un mayor acceso a vehículos eléctricos y al planeta.