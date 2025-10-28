Antonio Bandrés (ICO): "Nuestros proyectos de financiación buscan que haya una red de conexión europea"

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) refuerza su apuesta por la financiación de proyectos sostenibles en el ámbito de la automoción, la electrificación portuaria y las nuevas energías limpias, tanto en España como en otros países de la Unión Europea.

Así lo ha defendido Antonio Bandrés, director de Financiación Corporativa Internacional del ICO, en el VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Para empezar, Antonio Bandrés destaca que "además del sector de la automoción, también en las grandes y pequeñas empresas tenemos una visión transversal".

Antonio Bandrés, director de Financiación Corporativa Internacional del ICO

En este sentido, explica que se busca "el apoyo a los proyectos de instalación de infraestructuras" mediante instrumentos financieros innovadores.

Bandrés recuerda que "en el año 2019 se diseñó una herramienta muy eficiente, puesto que combinamos una subvención —ya que son proyectos que hoy por hoy necesitan un apoyo para su lanzamiento— con una financiación del ICO".

Añade que "esa combinación de subvención de la UE a través del Ministerio de Transportes, con fondos europeos no reembolsables, se ha traducido en que los cargadores públicos que vemos en las infraestructuras interurbanas, el 14% están financiados con este sistema, y en los cargadores de carga rápida hemos llegado a financiar hasta el 70%".

El responsable del ICO detalla que esta estrategia se está extendiendo también "a hidrogeneras e hidrolineras, que son combustibles que quizás para los vehículos eléctricos se están retrasando, pero en vehículos pesados como, por ejemplo, autobuses en Barcelona".

Apoyo financiero

Bandrés considera que se trata de "una noticia muy importante porque lo hacemos con un producto que irá teniendo más utilidad. Es decir, damos un apoyo financiero que le da más fuerza al asunto y también lo estamos haciendo en puertos y aeropuertos".

Sobre los proyectos de electrificación portuaria, el directivo destaca que "somos un país marítimo que tenemos una red de puertos muy importantes, y todos los que viven en ellos sufren lo que son los grandes buques tanto de carga como de turismo".

Añade que "el estacionamiento de estos buques se hace con motores diésel tremendamente contaminantes tanto en ruido como en emisiones".

Bandrés puntualiza que, para revertir esta situación, "lo que estamos haciendo con esta subvención es financiar en puertos como Tenerife, Tarragona, La Coruña, Barcelona y Valencia la electrificación de estos buques para que, durante su estancia, puedan estar conectados a una conexión eléctrica". Además, explica que "somos conscientes de la maquinaria que también hay en los puertos y, mediante subvenciones, potenciamos la electrificación de los mismos".

El responsable subraya que "los proyectos del ICO no solo tienen despliegue en la península, también incluyen Portugal, Francia e Italia, porque lo que buscamos es que haya una red de conexión europea".

En el caso del hidrógeno, Bandrés precisa que "estamos hablando de 2.000 cargadores eléctricos financiados, pero en vehículos pesados tanto autobuses como camiones sí que estamos viendo flotas que dan una demanda inicial que permita desplegar esta infraestructura".

Por último, sobre los proyectos de financiación ferroviaria, apunta que "tomamos una aproximación transversal porque tenemos que dar los productos que se adaptan a la necesidad de esa empresa y su componente es equipador e industrial, con avales que acompañen esa estrategia".