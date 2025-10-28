Alfonso Sánchez Vicente, director gerente de EMT Madrid: "La conducción autónoma será una realidad"

Tras el estreno –piloto– del primer autobús sin conductor de Madrid, que ha recorrido concretamente la Casa de Campo, Alfonso Sánchez Vicente, director gerente de EMT, no tiene dudas: "la conducción autónoma será una realidad".

Aunque aún tarde un poco en verse en grandes ciudades como Madrid, dado lo complejo de su movilidad urbana, ha sostenido durante su participación en el VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Las sensaciones de la EMT tras el arranque del piloto por la Casa de Campo no pueden ser mejores. Más de 3.000 personas han probado ya la experiencia –"todos los viajes han estado llenos"– ha remarcado, y la prueba es completamente satisfactoria.

Alfonso Sánchez Vicente, director gerente de EMT Madrid

Cedía el paso a coches, a ciclistas... "funciona perfectamente", ha insistido Sánchez, que con todo admite que escalar el modelo a la ciudad de Madrid es "complejo".

"Pero es un tema que vamos a seguir trabajando y desarrollando", ha apuntalado, porque hay aspectos en los que cree que puede introducirse antes la conducción autónoma.

Por ejemplo en los centros de operaciones, donde el autobús podría ir solo a la zona de lavado o de carga y conectarse. "Eso lo estamos trabajando intensamente y creo que en un futuro no muy lejano lo vamos a tener funcionando", ha indicado.

No es el único aspecto en el que ha sacado pecho Sánchez, que se ha mostrado especialmente orgulloso de la conversión eléctrica de la flota, un objetivo para el que se destinaron 1.000 millones de euros en el plan estratégico 2021-2025 de EMT.

Por ahora la capital cuenta con 450 buses eléctricos, una magnitud superior a la flota de Valencia y el 20% del total que surte a la ciudad de Madrid. El objetivo es llegar a 2033 con toda la flota en cero emisiones.

"Somos la primera gran capital europea en tener este tipo de flota", ha resaltado. Esa carga eléctrica se realiza con pantógrafos similares a los que abastecen a los trenes y smart charging o carga inteligente, un sistema que, apoyado en IA, optimiza la energía transmitida a los autobuses.

"Es una apuesta relevante en este momento, creo que somos punteros a nivel mundial en este tipo de carga y tecnología", ha considerado. De hecho, dan cursos a empresas de otros países para formarse en este ámbito.

También avanza Bicimad. Tras haber sumado diez millones de movimientos en 2024, se espera que este año se cierre con un aumento del 40%, hasta los catorce millones.

En ese incremento se esconde, ha dicho Sánchez, un mayor respeto a la bicicleta tanto por parte de conductores de coches como de los propios usuarios del servicio.

"Cuidan mucho de la bicicleta y tenemos muy poco vandalismo", ha remarcado. Según estimaciones de la EMT, más del 97% de los usuarios de Bicimad aseguran que seguirán recurriendo a este servicio.