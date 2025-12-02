El sector sanitario no renuncia a la universalidad pero para garantizarla es clave la colaboración público-privada

El sector español no renuncia a la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), pero para garantizarla es fundamental impulsar la colaboración público-privada. Esta es una de las vías fundamentales para que las Administraciones Públicas puedan ir al ritmo de las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA), e incorporarlas.

Esta es una de las principales conclusiones que se extraen del VI simposio del Observatorio de la Sanidad, que se presentaron este lunes en Madrid.

En el evento participaron algunas de las figuras más relevantes de la sanidad española y compartieron ideas y posturas sobre el futuro del sector. Sirvió como colofón al propio simposio, que se celebró del pasado 29 de septiembre al 2 de octubre y reunió a más de 140 ponentes.

Estas ideas, y sus conclusiones, se analizaron en un coloquio en el que participaron Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS; Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Médicos; Juan Yermo, director general de Farmaindustria; Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos, y María Aláez, directora técnica y de calidad de Fenin.

Todos los participantes coincidieron en que España tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Y que hay garantías permiten su acceso universal. No obstante, creen que hay retos pendientes que pueden hacer perjudicar a la equidad del modelo si no se atajan con urgencia.

Entre ellos, el incremento de la asistencia sanitaria (y de su coste) que generan el envejecimiento y la cronicidad. Y la necesidad de incorporar nuevas innovaciones terapéuticas a la cartera asistencial.

"Tenemos la necesidad de avanzar hacia nuevas regulaciones, ya que el modelo se sustenta en legislaciones que se hicieron entre 2002 y 2003. También necesitamos una reordenación de las competencias de los profesionales y lograr la digitalización de los datos, es urgente homogeneizar el historial clínico", apuntaba Tomás Cobo.

Interoperabilidad

En la misma línea opinaba Marta Villanueva. La directora de la Fundación IDIS hacía hincapié en la necesidad de aspirar a una "sanidad predictiva, preventiva y personalizada. Esto nos obliga a reinventar los procesos. Y otro de los caminos que tenemos que empezar a forjar es el de la interoperabilidad de la historia clínica de los pacientes".

Por su parte, María Aláez, de Fenin, defendía que el sector de la tecnología sanitaria es necesario para impulsar la prevención y la medicina personalizada.

"La IA supone un reto importante, pero puede ayudarnos en diagnósticos más precisos e investigar mejor, por ejemplo, en enfermedades raras. Para ello, necesitamos capacitar al personal sanitario para tener confianza y seguridad en su uso", expresaba.

Por otro lado, avisaba de que la estricta regulación sobre productos sanitarios e IA puede dificultar la incorporación de nuevas tecnologías. "Hay que evitar cargas burocráticas innecesarias para conseguir que la innovación llegue al paciente. Si tardamos mucho en integrarla, al final la nueva tecnología acabará quedándose obsoleta", sentenciaba.

En cuanto al sector farmacéutico, los desafíos que hay pendientes. "Esperamos que de cara al futuro los nuevos fármacos lleguen de forma más ágil y personalizada. La revolución tecnológica va a permitir un abordaje más personalizado del paciente. Podemos hacer grandes avances", defendía Juan Yermo, de Farmaindustria.

Sin embargo, en este contexto, Europa se enfrenta a dos gigantes económicos: China y Estados Unidos. "El país asiático es el que está dando pasos más grandes, triplica ya los ensayos clínicos de terapias avanzadas que se hacen en Europa".

"Por otro lado, la Administración estadounidense no sólo nos está amenazando con los aranceles, sino también con su nuevo modelo farmacéutico", expresaba Yermo. Recordaba que políticas de la Casa Blanca como la de la Nación Más Favorecida, diseñadas para rebajar el precio de los medicamentos, están causando un auténtico terremoto en el sector.

Por su parte, Jesús Aguilar, señalaba la importancia de poder impulsar nuevas leyes que tienen que aprobarse, como la del Medicamento. Y para ello el acuerdo político es fundamental.

"La política española está en un punto donde es difícil llegar a un acuerdo. Tenemos que ayudar a los representantes de las distintas comunidades para que esto sea así. Y también hay que intentar que la población no tenga diferentes prestaciones dependiendo del código postal. Cada vez tenemos más diferencias".

Conclusiones

En el encuentro también participaba Margarita Alfonsel, directora del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia, presentaba las conclusiones del VI Simposio.

Entre ellas se encuentra que España necesita redefinir su modelo sanitario ante "un entorno cada vez más exigente".

Además, la innovación biomédica y tecnológica marca el rumbo del sistema sanitario con una visión sistemática. Por ello, las reformas regulatorias son "pilares para la transformación" del Sistema Nacional de Salud.

"Otra de las conclusiones que se extraen es que la IA tendrá un impacto transversal en todos los ámbitos de la salud, pero necesita una regulación ética clara", ha señalado Alfonsel.

Y también que la nueva arquitectura de las políticas sanitarias tiene que abordar la integración sociosanitaria.