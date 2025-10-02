La sanidad española se abre paso a la incorporación de nuevos perfiles profesionales como el del biotecnólogo

José Barberán (HM Hospitales), Enrique Gómez Aguilera (Sociedad Española de Ingeniería Biomédica), Mercedes Sánchez (Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Ávila) y Clara Campos (Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF-metrodora)) Alejandro Ernesto

La irrupción de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial (IA) generativa está abriendo paso a una gran cantidad de perfiles profesionales que ya se están haciendo todo un hueco en el sector de la salud.

Algunos de esos perfiles que están teniendo un gran impulso son el de biotecnólogo o el del ingeniero biomédico.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de la mesa redonda sobre convivencia en el mundo de la salud de profesionales con distintas titulaciones de la última jornada del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

En el coloquio, Mercedes Sánchez, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Ávila, ha expresado que las nuevas tecnologías están impulsando un cambio estructural de los procesos asistenciales, lo que requiere del trabajo de un equipo multidisciplinar. Es decir, que estén integrados en el equipo diferentes perfiles profesionales.

Por eso, desde las universidades ya están trabajando en esto. Por ejemplo, integrando en grupos de trabajo conjuntos a futuros psicólogos y enfermos. Y a pesar de que las nuevas tecnologías avanzan "a un ritmo descomunal", los catedráticos se están dando prisa en adaptar los planes de estudio a la innovación.

"Ya hemos incluido en los planes de estudio todo el tema de la práctica basada en la evidencia y la digitalización", ha matizado.

Una idea en la que también ha coincidido Clara Campos, CEO del Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica. En su caso, se encargan de formar a los alumnos que salen de los grados universitarios para especializarse en industria farmacéutica y han apreciado que ha habido un cambio del perfil de alumno.

Hace unos años, "teníamos alumnos de diferentes disciplinas de ciencias de la salud y ahora se matriculan muchos de carreras como Administración y Dirección de Empresas (ADE) que vienen buscando la empleabilidad en un sector cada vez más prevalente. Esto ocurre porque el sector salud está demandando la incorporación de otro tipo de perfiles", ha aclarado Campos.

Este tipo de alumnos van dirigidos a centrarse en otras competencias como el departamento de acceso de mercados o negociación.

Pero es que la industria farmacéutica tiene departamentos donde se necesitan otro tipo de perfiles especializados como el del biotecnólogo, bioingeniero o la biomedicina, enfocados hacia las nuevas tecnologías.

El mercado laboral, como ha añadido la CEO del centro de estudios, necesita especialistas concretos como los biotecnólogos o bioingenieros que sepan manejar esa irrupción de la Inteligencia Artificial y poder impulsar esa transformación de los procesos asistenciales.

"La irrupción de la IA va a entrar de lleno en todos los procesos de fabricación del medicamento y las medicinas personalizadas y tiene que haber profesionales que sepan manejarla. Por eso, esto hace que muchas veces nos lleguen alumnos que provienen de ingeniería y de otras áreas", ha precisado.

Además, como ha matizado, ya se incorporan estos nuevos perfiles a clases conjuntas con farmacéuticos, médicos. Por ejemplo, los estudiantes de ingeniera y de otras áreas están en procesos colaborativos y en la resolución de casos prácticos.

En su caso, Enrique Gómez Aguilera, presidente de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, ha defendido el papel de esta profesión en los equipos sanitarios.

"La medicina avanza de la mano de la tecnología y el ingeniero es uno de los perfiles más demandados en la actualidad. El papel de la ingeniería médica es aplicar los métodos y trabajar con nuevas tecnologías (como IA generativa) para lograr un diagnóstico precoz y prevenir enfermedades", ha expresado.

Práctica médica

Desde el punto de vista de los médicos, estos también abogan por una inclusión, cuanto antes, de los nuevos perfiles. Así lo ha señalado José Barberán, decano de la Facultad HM Hospitales de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela (UCJC)

"Estamos acostumbrados a vivir con otras especialidades que intervienen en el proceso asistencial como farmacéuticos, enfermeros, rehabilitadores. Pero ahora quizás, dada la complejidad de las nuevas tecnologías, necesitamos la incorporación de profesionales con otras competencias", ha aclarado.

Pilar Gómez Serranillos, decana de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, ha explicado que el sistema sanitario tiene que afrontar varios retos para impulsar esos equipos multidisciplinares.

"Tenemos que transformar un sistema jerarquizado e individualista en una colaboración interprofesional que nos permita avanzar hacia un modelo de colaboración estructural. En ese ecosistema el farmacéutico es un actor fundamental e insustituible como auténtico y único experto del medicamento a la hora de hacer un seguimiento de sus posibles efectos en los pacientes", ha terminado.