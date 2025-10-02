Ruiz de Aguiar (SegurCaixa Adeslas): "Contamos con un programa de teledermatología que ofrece citas online"

SegurCaixa Adeslas avanza hacia la salud digital. La compañía de seguros ha incorporado la Inteligencia Artificial a su aplicación. A través de esta herramienta ofrece servicios de teleasistencia a sus clientes para que sin desplazarse puedan acceder a dichas consultas sin necesidad de tener que desplazarse.

Así lo ha señalado Santiago Ruiz de Aguiar, director asistencial de SegurCaixa Adeslas durante la última jornada del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

El último proyecto, como ha contado Ruiz de Aguiar, de la compañía ha sido lanzar un programa de teledermatología.

"Para acceder a estas consultas no hay que pedir cita, sino que simplemente el paciente puede interactuar de forma remota con una tecnología creada con IA. Esta herramienta se encarga de analizar la calidad de la imagen y de intentar categorizar si una patología es urgente" ha aclarado.

Además, están avanzando en otras especialidades como en modelos asistenciales de Atención Primaria. De esta manera, todas estas nuevas tecnologías ayudan a agilizar los procesos de la práctica médica y que los dermatólogos puedan filtrar mucho más las patologías.

El director asistencial de SegurCaixa Adeslas ha explicado que llevan años desplegando una estrategia de salud digital y para ello ha defendido que la innovación es un pilar fundamental para avanzar claramente hacia la medicina personalizada.

También, ha explicado que para que esa medicina sea eficiente, el papel de la investigación tiene que ser clave.

Formación

Pero para que la innovación sea bien recibida es importante formar al paciente de lo que esta nueva tecnología implica.

"El paciente formado es el que más nos está ayudando en el sistema a avanzar hacia esa prevención y cuidado de la salud. Por eso, tenemos una estrategia muy grande de formar al paciente por diferentes vías. A través de artículos, youtube health que contamos con el sello de salud o a través de podcasts", ha expresado.

Santiago Ruiz de Aguiar, director asistencial de SegurCaixa Adeslas

De esta manera, han impulsado varios podcasts como por ejemplo de pediatría para informar a los pacientes de los beneficios de estas herramientas para que puedan ver que no hay barreras para acceder a la innovación y que la IA puede ayudarles.