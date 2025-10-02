Francisco Calderón (Mapfre): "El nivel de satisfacción es alto y prevemos que el sector asegurador seguirá creciendo"

Hacer predicciones a largo plazo es difícil, pero Francisco Calderón, director de Desarrollo de Negocio de Personas de Mapfre España, espera que el sector asegurador siga creciendo este año y el próximo por los altos niveles de satisfacción que se perciben.

"Hacer predicciones a medio o largo plazo es complicado. Tenemos que seguir creando valor para que el seguro siga siendo interesante y útil para las familias", ha dicho en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad.

Pero Calderón sí ha avanzado que 2025 "va a ser un año en el que vamos a crecer en número de asegurados y primas en el sector. Esto se debe a la alta valoración de la calidad asistencial de la sanidad privada". Un crecimiento que pronostica que también se repetirá el siguiente ejercicio.

Francisco Calderón, director de Desarrollo de Negocio de Personas de Mapfre España

Actualmente, "siete de cada diez personas que viven en España no tiene un seguro de salud privado. Eso es mucha gente. Y la gente que no lo tiene, dice que querría tenerlo. Tenemos que adaptarnos a esas personas que no han accedido, con herramientas adecuadas", ha detallado.

En los últimos años, el sector de los seguros de salud "ha crecido de manera constante. El factor económico puede influir, pero hay otros, como la salud, que es lo que realmente preocupa a la sociedad", ha continuado.

Calderón ha hablado sobre "una cierta ralentización de las nuevas contrataciones del seguro familiar". Sin embargo, "está creciendo más el seguro entre las empresas: tanto grandes compañías como pymes.

Otro tema abordado ha sido la alta competencia que hay en este mercado. "Mapfre es una empresa casi centenaria y la competencia siempre nos ha hecho mejorar. Nosotros tenemos clara nuestra estrategia y nuestro valor está en la calidad que percibe el cliente. La competencia nos incentiva".

Sobre la relación con la provisión sanitaria, Calderón ha querido quitar "dramatismo" porque ahora los contratos se negocian y firman anualmente. Antes se hacían por periodos plurianuales, pero eso ha cambiado. "Los acuerdos siguen llegando y lo seguirán haciendo".

"Al final la sanidad privada es un ecosistema en el que participan grupos hospitalarios, aseguradoras, profesionales y pacientes. Participamos porque para todos es interesante. Tiene que haber un equilibrio y el ecosistema tiene que ser sostenible", ha concluido.