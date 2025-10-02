Los farmacéuticos proponen una red de farmacias centinela a escala nacional para poder predecir epidemias

Los farmacéuticos reclaman que se organice una red de farmacias centinela que permita prever sucesos extraños en el mapa sanitario español. De esta manera, se podrían vaticinar determinados picos epidemiológicos y poder contar con herramientas suficientes para abordarlos.

Esta idea se basa en la experiencia de las farmacias gallegas, que comenzaron con ella durante la pandemia de Covid. Y reciéntemente, se amplió tras el correspondiente acuerdo con la administración sanitaria autonómica.

"A principios de año, la directora de Salud Pública de Galicia nos dijo que quería organizar una red de farmacias centinela pero desde el punto de vista epidemiológico", ha explicado Sara Catrain, presidenta de los farmacéuticos de Galicia.

Sara Catrain González, presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña

"El fin era ver la evolución epidemiológico con antelación" en Covid y gripe. Para ello, se seleccionaron unas 70 farmacias en la región (30 en La Coruña, 20 en Pontevedra, 10 en Lugo y 10 en Orense).

Semanalmente, se informaba de la dispensación de antigripales y de test Covid. "15 días antes de un pico de gripe, nosotros teníamos un pico de dispensación de medicamentos antigripales". Y lo mismo pasaba con los test de Covid. "Esto permite mejorar la previsión de recursos sanitarios, que son limitados".

De hecho, Catrain ha añadido que Galicia ya está ampliando la iniciativa de las farmacias centinela incluyendo más establecimientos en la red y abordando campañas de vacunación y de educación sanitaria.

Con esta experiencia, "sería bueno, conveniente e imprescindible contar con una red nacional de farmacias centinelas ante la alerta de un problema epidemiológico", ha indicado, durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e INVERTIA..

De hecho, ha afirmado que esta medida ya se le ha propuesto y pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García.

Por otro lado, ha destacado otras medidas que se están desarrollando en Galicia, como la atención farmacéutica domiciliaria. Está en la ley de ordenación, pero va a ponerse en marcha.

"Es para pacientes que estén aislados o que no puedan salir de su hogar. No es que nosotros llevemos sólo un paquete con un fármaco. Vamos al domicilio, llevamos la medicación, explicamos si hay cambios y comprobamos que el paciente entiende bien las pautas para tomar la medicación", ha concretado.