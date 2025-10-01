Ruiz-Villar (Aemps): "Es importante que como reguladores protejamos los datos de los pacientes"

Carmen Ruiz-Villar, jefa del Departamento de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Alejandro Ernesto.

"Estamos inmersos en una revolución digital". Así lo ha señalado Carmen Ruiz-Villar, jefa del Departamento de Productos Sanitarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) en su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad.

"Hemos pasado de un tipo de medicina que reaccionaba a la enfermedad a un punto de vista más preventivo. Ahora, se habla de una medicina 4P: predicción, personalización, participación y prevención. Esto es gracias a los productos sanitarios".

Actualmente, "tenemos productos sanitarios que permiten transmitir datos en el momento, hacer un seguimiento y monitorización de los pacientes en sus casas". Ruiz-Villar ha definido estos avances de interconexión y monitorización como un gran paso.

Sin embargo, ha avisado de la necesidad de proteger todos los datos de los pacientes que se generan.

"Es importante que, como reguladores, tengamos en cuenta la protección de los datos de los pacientes. Los productos sanitarios generan datos muy sensibles de salud y es primordial que les demos un buen uso y que tengan sentido", ha señalado.

Y es que, "el valor de los pacientes es oro", pero no podemos dejar a un lado la ciberseguridad.

En este punto, la portavoz de la Aemps ha explicado que "para las empresas de productos sanitarios es uno de los retos más importantes. El diseño de productos y cómo funcione tiene que ser robusto para que impida las brechas de accesos no deseados a los datos".

Para finalizar, la jefa del Departamento de Productos Sanitarios de la Aemps ha hecho una reflexión: "Hay que trabajar en usar esta tecnología para mejorar la vida de los pacientes, pero surgen preguntas como si va a disminuir el contacto humano entre profesional y paciente o si va a despersonalizar la atención"