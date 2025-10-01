El modelo de salud catalán, un sistema maduro en el que prima la gestión sobre la titularidad del proveedor

Josep Maria Pomar, director gerente del Institut Català de la Salut (ICS); Margarita Alfonsel, directora del Observatorio de Sanidad; Roser Fernández, directora general de Unión Catalana de Hospitales (UCH); y Francesc José María, director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC). Alejandro Ernesto.

El modelo de salud catalán es diferente al del resto de regiones. El elemento diferencial es que dentro del sistema público de la comunidad la concertación representa el 85%.

Así lo ha explicado Roser Fernández, directora general de Unión Catalana de Hospitales (UCH), durante el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"Cuando nació la Seguridad Social y más tarde el Sistema Nacional de Salud, un 30% de las camas hospitalarias eran públicas, dejando el 70% en manos de la red concertada que existía previamente en Cataluña".

Mesa redonda. Modelo catalán

Fernández ha explicado que "concertación no es privatizar, sino que es un modelo de gestión pública que sólo se da en Cataluña". Un modelo que además es maduro y que prima la gestión sobre la titularidad del proveedor.

"Este modelo ha aportado una suma de capacidades al servicio de la sanidad pública. Tenemos hospitales o centros en todo el territorio lo que favorece el equilibrio. Ha aportado también centros de excelencia. Y el último elemento es que hay una separación de funciones", ha detallado.

Francesc José María, director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), ha alertado de que "en estos momentos diríamos que tenemos un modelo con una mala salud de hierro pero que tiene dos enfermedades crónicas: financiación y gobernanza".

Por su parte, Josep Maria Pomar, director gerente del Institut Català de la Salut (ICS), ha definido al modelo catalán como un "sistema muy maduro en el que la titularidad del proveedor no es importante, sino la gestión. Esto es una ventaja competitiva y los niveles de satisfacción son altos".

En la misma línea ha hablado Fernández: "Los buenos resultados no van de titularidades. Van de buena o mala gestión. Y aquellas entidades con mayor autonomía tienen mejores resultados. Los instrumentos de gobernanza bien utilizados son una gran herramienta".

Ahora, la sanidad catalana está elaborando el mapa de salud de Cataluña para establecer la distribución de los dispositivos y servicios y para promover la integración de la atención social y sanitaria. "Crearemos unas áreas integradas", ha avanzado el director general del CSC.

La innovación biomédica de la región también ha sido un tema que se ha puesto sobre la mesa, ya que lo han denominado como caso de éxito. "Hay centros de excelencia y profesionales en Cataluña pero también industrias y de equipos sanitarios", ha comentado Fernández.

Además, esta red de fundaciones de investigación cuenta con un régimen de autonomía específico para desarrollar sus actividades sin los corsés de la administración pública.