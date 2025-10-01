Médicos y farmacéuticos reclaman más presencia de la Atención Primaria en sus planes formativos

Médicos y farmacéuticos reivindican la importancia de la Atención Primaria en el sistema sanitario español. Consideran que, sólo con ella, es posible la sanidad universal. Sin embargo, para impulsarla demandan que tenga más peso en los planes formativos y que haya más medicina preventiva en los centros de salud.

"Todo lo concerniente a la Atención Primaria es fundamental", ha indicado Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos. Considera que impulsarla "evitaría muchos problemas a nivel hospitalario. Pero hace falta más comunicación y coordinación". Sobre todo introduciendo más elementos de "medicina preventiva, tenemos que trabajarla entre todos".

"La Atención Primaria es clave para un sistema universal", ha apuntado Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC). Sin embargo, ha demandado que "tiene que estar integrada con el hospital".

Conversación a dos

Considera que para abordar los problemas que sufren los profesionales de Atención Primaria deben contar con más tiempo para atender a los pacientes y, sobre todo, debe haber más formación al respecto en la Universidad. "Es difícil captar vocaciones hacia la Atención Primaria si no hay asignaturas para ello en la carrera".

Cobo y Aguilar han abordado estas cuestiones en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e INVERTIA. En su intervención, el presidente de los farmacéuticos ha opinado que "tenemos que dar un giro a todo lo que es atención sanitaria, y pensar en mayores y crónicos, sin restricciones de acceso. Ya no estamos en la sociedad de sobrevivir, sino en la de bienvivir".

En este sentido, ha destacado la importancia de que los profesionales conozcan los determinantes sociales de los pacientes. "Si no los tenemos, hay una situación comprometida en sanidad", que ha recordado que no sólo se hace en hospitales.

Por ello, ha indicado que la política tiene que empujar en esta dirección, algo en lo que ha coincidido Cobo. "La política tiene una importancia trascendental y necesitamos políticos que defiendan ese interés general. Hacen falta unos Presupuestos que dirijan la acción de Gobierno en esta dirección".

Por otro lado, ambos líderes profesionales han defendido la colegiación obligatoria a la que están obligados médicos y farmacéuticos para ejercer su profesión.

"Es un instrumento de garantía, los colegios son fundamentales"; ha indicado Cobo. "Es una garantía para los ciudadanos, no para los profesionales. Esa es la seguridad", ha ahondado Jesús Aguilar.