Martos, Sanidad en Minsait (Indra): "Tenemos 4 años para dar una oportunidad fuerte al cambio del proceso asistencial"

La coyuntura actual tecnológica, trufada de rápidos avances e incremento de fondos, ha generado una oportunidad que quizá no vuelva a presentarse en mucho tiempo no ya para desarrollar estos avances, sino para acometer todo un cambio del modelo asistencial en la sanidad.

Así lo cree al menos Antonio Martos, director global de Sanidad de Minsait (Indra Group), que ha abordado los últimos desarrollos de la compañía en este ámbito durante la tercera jornada del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia.

Martos ha protagonizado una conversación sobre datos, interoperabilidad y 'cloud' en la que se ha detenido a reflexionar sobre el momento que atraviesa la digitalización.

Antonio Martos, director global de Sanidad de Minsait (Indra Group)

"Ha habido una convergencia mágica que no sé cuándo más va a volver a pasar", ha apuntado. Un triángulo conformado por la aparición de tecnologías "mucho más ligeras" en la última década, por ejemplo el motor de procesos asistenciales; una "oleada de fondos" y la consciencia tras el Covid de que las capacidades instaladas no serían suficientes para el futuro.

¿Cómo aprovechar este momento? Martos aboga por apoyarse primero en una comunidad de médicos ya digitalizada de forma general por debajo de los 40 años y que está dispuesto a usar las herramientas, que no obstante deben empezar a personalizarse y crearse incluso ad hoc por especialidad.

"Tenemos que empezar a pensar que un traumatólogo no debe tener la misma información que tiene un cardiólogo. El siguiente paso para esas tecnologías es llevarlas a que se usen por especialidad. Y en eso estamos", ha comentado.

Con respecto a las posibilidades de la IA y a título personal, todavía falta camino por recorrer. "En mi opinión va a haber una evolución darwiniana" ha considerado, de proyectos de IA. Por eso indica que en su opinión lo mejor es no generar "excesivas expectativas" al ciudadano.

La compañía trabaja actualmente en tres categorías de proyectos en el ámbito de la sanidad. Una de ellas, en la que son líderes en España, es historias clínicas y sistemas operacionales de comunidades autónomas y grupos líderes de la sanidad privada.

También, especialmente después de la pandemia, han invertido para incorporar interoperabilidad clínica, lo que permite "visionar una nueva dimensión", sobre unos sistemas de información que, aunque seguros, "empezaban a quedarse anticuados".

La tercera línea se refiere a nuevas maneras de relación con el ciudadano aunque Martos se muestra especialmente orgulloso de participar en el desarrollo tecnológico de la Red Únicas, un proyecto financiado con los fondos Next Generation en el marco del PERTE de salud de vanguardia para mejorar la atención de pacientes pediátricos con enfermedades raras o minoritarias a través de la digitalización.

¿Dónde están ahora concentrados? El responsable apunta que los esfuerzos se dirigen actualmente a "concentrar el dato", algo que se reveló especialmente importante con la pandemia. "Hay patologías donde la casuística es tan pequeña que si no la agrupas no tienes masa crítica", ha advertido.