El sector del medicamento reivindica el diálogo con Sanidad como oportunidad para actualizar la legislación

Jaume Pey, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud; Beatriz Perales, presidenta de AELMHU; María Aláez, directora de Técnica y Calidad de Fenin; Eduardo Ortega Socorro, redactor jefe de EL ESPAÑOL-Invertia; Elena Casaus, secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos; Jordi de Dalmases, vicepresidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos; y Encarna Cruz, directora general de la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares. Alejandro Ernesto.

El Ministerio de Sanidad tiene en marcha varios cambios normativos que afectan al sector del medicamento. En este contexto, la industria ha reivindicado el diálogo como una oportunidad para actualizar la legislación durante el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad.

De hecho, son muchas las medidas que el sector ha pedido introducir en las nuevas normas. En el caso de la tecnología sanitaria, María Aláez, directora de Técnica y Calidad de Fenin, ha adelantado que "haya un anteproyecto para productos sanitarios. Y si no puede ser así, que al menos se separe de los medicamentos con un capítulo propio".

Elena Casaus, secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos, ha hablado del controvertido sistema de precios seleccionados. "Hemos propuesto una alternativa y parece que el ministerio lo ha tenido en cuenta". "Hay que adoptar medidas para dinamizar el mercado", ha apostillado.

Posicionamiento de los agentes del sector sanitario ante el Anteproyecto de Ley de Medicamentos

Por su parte, Jaume Pey, director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp), ha alertado que el sector al que representa "queda diluido en la ley".

Jordi de Dalmases, vicepresidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, ha celebrado los avances "porque el entorno ha cambiado mucho en los últimos 20 años". Sin embargo, ha avisado de que "hay que preservar conceptos como la sostenibilidad".

Todavía se desconoce cómo quedará el texto final de la ley del medicamento y el sector de los biosimilares tiene algunas incertidumbres.

Encarna Cruz, directora general de la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim), ha hablado sobre "la posibilidad que abre la norma de modificar todo lo que se refiere a la prescripción de medicamentos biológicos permitiendo que sean sustituibles en algunos casos".

Ha cerrado la primera ronda de intervenciones Beatriz Perales, presidenta de la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos.

Perales ha valorado puntos positivos de la futura ley "como la incorporación acelerada de medicamentos para ciertas enfermedades sin alternativas". Pero hay otras cuestiones en las que no están de acuerdo, como la modificación de la disposición adicional sexta. "Los medicamentos huérfanos deben quedar fuera de las aportaciones económicas".

Pero no son las únicas reivindicaciones que han hecho los ponentes. Pey ha pedido "dejar claro el precio, que debe ser marcado por el fabricante. También tener un registro de proceso ágil".

En el caso de los genéricos, Casaus ha puesto sobre la mesa el umbral mínimo fijado en 1,6 euros. "Es un suelo falso, porque la propia norma hace una excepción. Además, ese precio se fijó en 2024 y estamos en 2025, con un IPC disparado". De hecho, la portavoz de Aeseg ha pedido subirlo en un 20 ó 25%.

Un momento durante la mesa redonda. Sara Fernández.

Otra de las peticiones que han salido durante la mesa redonda es la de crear un Plan Profarma para productos sanitarios. María Aláez ha agradecido que el Ministerio de Sanidad "haya incorporado la intención de desarrollar un plan similar al de los medicamentos". También han pedido modificar el IVA, "porque la mayoría de los productos sanitarios tienen un 21%, frente al 4% de los medicamentos".

La lista de deseos continúa. Encarnación Cruz ha recordado que "los procedimientos de compra nos afectan mucho a los biosimilares. En el anteproyecto filtrado había un plan más ambicioso en este sentido. Ahora se ha quedado un poco por debajo de lo inicial".

Dalmases también se ha sumado a esta lista de deseos. "Debemos recuperar la clasificación de fármacos y evitar una medida paralela como la reserva singular". Y ha recordado que "hay más de 2 millones de personas que tienen que desplazarse a los hospitales a por sus medicamentos".