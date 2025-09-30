Pablo Gallart: "Vivalto Santé no tiene entre sus planes vender Ribera Salud"

El CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, ha abordado los rumores del mercado que hablan sobre la venta del grupo. "No son ciertos". Así de contundente se ha mostrado durante su participación en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad.

"Hay muchos rumores. Se habla de que Ribera está en venta y que yo me voy mañana. Ninguna de las dos es cierta". Es decir, Vivalto Santé no se plantea deshacerse del grupo hospitalario privado del que es accionista mayoritario.

La compañía viene de afrontar cambios recientemente, tras el cese de Alberto de Rosa y el nombramiento de Gallart como CEO interino. "En una empresa, es habitual que haya cambios. Ha sido un tránsito continuista y se ha hecho con mucha normalidad", ha detallado.

Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud

Gallart ha hecho un repaso por los hitos conseguidos el pasado año y los logrados en lo que llevamos de 2025. "Terminamos 2024 entrando en Aragón. En este ejercicio hemos consolidado nuestra presencia en Murcia y hemos abierto policlínicos en diferentes puntos de España".

Además, Ribera ha firmado la prórroga de dos contratos "importantes": "Uno es la concesión de Elche y en Vigo hemos firmado también una extensión del contrato".

A nivel internacional, el grupo ha entrado recientemente en Polonia con la compra de Multi Med. Y ha adquirido un centro quirúrgico en Eslovaquia, consolidando así su presencia en Europa.

La intención de Ribera es seguir creciendo fuera de nuestras fronteras. "El gobierno portugués ha anunciado seis nuevas concesiones a largo plazo y queremos estar ahí", ha confirmado Gallart.

Sin embargo, no tienen planes de saltar a Latinoamérica. "Hace años estuvimos a punto de cerrar alguna operación importante en Colombia. Nos íbamos a quedar con el mayor grupo hospitalario, pero nos frenó el análisis de riesgos".

"Nos hizo ser cautos en Latinoamérica y, además, nos sentimos más cómodos en Europa", ha concluido el CEO de Ribera.