Mingorance (Bidafarma): "Estamos abiertos a nuevas adhesiones de cooperativas y a crear alianzas estratégicas"

Bidafarma no tiene planes de expansión. Pero la cooperativa sí está abierta a nuevas adhesiones de cooperativas y a crear alianzas estratégicas.

Así lo ha señalado Antonio Mingorance, presidente de Bidafarma, en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"No tenemos planes de expansión. Bidafarma es el resultado de una fusión de doce cooperativas. Las adhesiones sí entran dentro de nuestros planes. De hecho, recientemente se ha adherido la cooperativa de León. Si vienen otras que se quieren sumar a nuestro proyecto, serán bienvenidas", ha señalado.

Antonio Mingorance, presidente de Bidafarma

Sobre el sector, Mingorance considera que "ya está bastante concentrado, pero todavía quedan posibilidades. Hay cuatro grandes grupos y una multinacional. Puede quedarse en cuatro grupos, aunque cada vez es más difícil porque no hay mucho espacio", ha detallado.

Durante su intervención, el presidente de Bidafarma también ha abordado la famosa Ley del Medicamento y ha mostrado su preocupación por el sistema de precios seleccionados.

Aunque Sanidad ya ha avanzado que cambiará, Mingorance ha detallado que tal y como está ahora planteado es "inestable". "Cambiar cada dos o seis meses los medicamentos ponía muy difícil tener predictibilidad y nos complicaba las capacidades de reacción de la distribución".

De hecho, ha confirmado que el sector ha hecho alegaciones a la norma. "Nuestro espíritu es colaborador. Queremos mejorar la ley", ha detallado.

La futura legislación no es la única preocupación de Bidafarma. También lo son los desabastecimientos. Una situación que Mingorance ve difícil que se solucione "porque no hay una fórmula mágica", pero sí cree que la autoridad sanitaria "puede poner orden en algunos aspectos".

Se ha referido concretamente a los problemas de producción, de costes y precios. "Hay que solucionarlo porque los problemas de suministros, en algunos casos, causan un trastorno grave a los pacientes".