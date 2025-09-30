Juan Fran Cuello de Oro (Leo Pharma): "Farmaindustria fue clara sobre la Ley del Medicamento"

"Farmaindustria fue clara sobre la Ley del Medicamento. Realmente estamos aliados con ellos en mantener la colaboración, el diálogo para que esta ley sea en beneficio de todos", ha destacado Juan Fran Cuello de Oro, director general de Leo Pharma Iberia en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Para empezar, Juan Fran Cuello de Oro ha remarcado que "estamos celebrando los 30 años de presencia en España. A lo largo de estos 30 años hemos traído productos innovadores donde hemos lanzado biológicos para la dermatitis atópica y la psoriasis. También estamos trayendo productos esenciales como el sulfato de protamina".

Así, ha recordado que la compañía factura 1.700 millones de euros, pero lo "más importante es cumplir con más de 100 millones de pacientes en el mundo que surgen de enfermedades de la piel".

Juan Fran Cuello de Oro, director general de Leo Pharma Iberia

Respecto al desarrollo de un medicamento para el tratamiento del eccema crónico de manos, ha explicado que "tenemos un fármaco que está aprobado en Europa. Este modula el mecanismo celular que está muy implicado con la inflamación de la piel".

Es decir, el medicamento "reduce la inflamación, el picor y los brotes y, consecuentemente, mejora la calidad de vida básicamente porque no pueden trabajar y tiene un alto impacto en la salud de estos pacientes", ha destacado.

I+D

Juan Fran Cuello de Oro ha enfatizado el "compromiso indudable" que tiene la compañía con los pacientes que sufren de enfermedades de la piel. Así, el objetivo de Leo Pharma está en un desarrollo interno y en llegar a colaboraciones que permitan traer productos para solucionar enfermedades

Y un claro ejemplo es "un acuerdo con Boehringer Ingelheim para que Leo Pharma se haga cargo de un producto para la psoriasis pustulosa generalizada que tiene un alto impacto en los pacientes con esta enfermedad", ha explicado.

Destacando las alianzas con otras compañías, ha remarcado que "hay un objetivo indudable que es ser líder en dermatología médica, queremos ofrecer soluciones a los pacientes".

Así, ha explicado la colaboración con Gilead para el desarrollo de soluciones basadas en la molécula STAT6. Es decir, "una molécula que actúa sobre todos los procesos inflamatorios modulados por el TH2 para desarrollar este producto. Es una molécula que será oral y será una solución a lo inyectable".

Sobre este acuerdo con Gilead también ha destacado que "tiene un alto impacto: 1.700 millones en diferentes pagos" y que van a mantener la comercialización fuera de los Estados Unidos.

Para finalizar, ha remarcado que "Farmaindustria fue clara sobre la Ley del Medicamento, presentando más de 60 alegaciones al anteproyecto de ley".

Realmente tenemos que ir por un camino donde nos entendamos; no refleja y somos todos conscientes de la realidad que necesitamos como industria. Todos somos conscientes de la sostenibilidad, pero también de la importancia de atraer la innovación.

Con todo, ha resaltado que "nosotros realmente estamos aliados con Farmaindustria en mantener la colaboración, el diálogo para que esta ley sea en beneficio de todos".