Hernández Rubio (Hospiten): "Creceremos en España y Madrid es una zona prioritaria"

El negocio de la sanidad privada sigue creciendo en España y Hospiten es uno de sus impulsores. La empresa canaria tiene intenciones de incrementar el número de centros sanitarios con los que cuenta en territorio nacional, aunque el foco lo pone especialmente en Madrid.

La compañía, tras unos años de importante crecimiento en países como República Dominicana, México o Panamá, decidió "hace un tiempo que teníamos que volver a casa, que teníamos que reforzar nuestra pata en España", ha explicado Juan José Hernández Rubio, presidente ejecutivo de Hospiten.

La empresa sanitaria ya ha anunciado que abrirá en 2026 un nuevo hospital general de 55.000 metros cuadrados en Boadilla del Monte. Y no frenará ahí. "El proyecto de Boadilla en Madrid espero que no sea el último. Creceremos en otras zonas de España también, pero Madrid es nuestra prioridad".

Juan José Hernández Rubio, presidente ejecutivo de Hospiten

Con todo, admite sus limitaciones. "Somos una empresa familiar, tenemos que crecer con criterios de prudencia. No podemos competir con fondos de inversión que pueden pagar unos precios distintos a los que pagamos nosotros".

Hernández Rubio ha abordado estas cuestiones durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. En ella ha detallado el hospital general que se está construyendo en el municipio madrileño de Boadilla del Monte, que contará con 160 habitaciones y 17 quirófanos.

"La formación es parte de nuestro ADN", indica el directivo, que apunta que el centro contará con un espacio de cirugía mínimamente invasiva, tanto robótica como laparoscópica y artroscópica. "Pretendemos que sea referencia tanto en España como en Europa".

Para ello contará, además, con laboratorio de medicina genómica y habrá una vinculación muy estrecha con el uso de la inteligencia artificial.

En términos generales, la idea es llevar la filosofía de formación e investigación del MD Anderson Cancer Center de Madrid, que también pertenece a Hospiten, al hospital de Boadilla. "Pretendemos replicar el modelo, pero en un hospital general".

Se trata de un centro que se incorporó a la red de Hospiten en 2015 y que es una filial del MD Anderson de Texas. "Tenemos una relación muy estrecha con ellos, que va mucho más allá del uso de la marca", asegura.