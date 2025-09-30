Gullón (Sanidad): "Los PGE de 2026 tendrán una partida para la reserva estratégica ante crisis sanitarias"

Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad Alejandro Ernesto

Los presupuestos generales del Estado de 2026, si es que salen adelante, destinarán una partida presupuestaria a la reserva estratégica para dar respuesta a crisis de emergencia sanitaria como la Covid-19.

Así lo ha anunciado Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, durante su intervención VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Y aunque Gullón no ha especificado la cifra que se va a destinar a esta partida, sí que ha hablado del trabajo que requiere dicha reserva. En caso de una crisis sanitaria, esta no sólo aguardará medicamentos o vacunas, sino también dispondrá de otros elementos sanitarios.

Para avanzar en esto, recientemente el grupo de trabajo de Salud Pública se ha reunido (en el que intervienen otros agentes como cartera de servicios, farmacia, INGESA) para diseñar y definir las necesidades de dicha reserva.

Una vez se haya llegado a un acuerdo, este grupo deberá reunirse con el de reserva estratégica autonómica para trasladarle esas necesidades.

El director general de Salud Pública también ha anunciado que el Ministerio ya está trabajando en esa reserva estratégica.

"Hemos iniciado nuevos mecanismos para recurrir a ellos en el caso de gripe pandémica. Varios países participamos en un mecanismo conjunto de compra europeo, cada año vamos destinando una partida económica para que en el momento en que se declare una crisis sanitaria tengamos derecho a acceder a esas dosis de vacunas", ha explicado.

Inundaciones y cambio climático

Y este Plan Estatal, para afrontar futuras crisis sanitarias no sólo es para dar respuesta a situaciones de emergencia como pandemias, sino para frenar amenazas graves que puedan atentar contra la salud.

"Entrarían dentro de este plan situaciones como la DANA y catástrofes medioambientales", ha declarado.

También, ha puntualizado que el Ministerio de Defensa tendrá una participación a la hora de redactar este real decreto. "En el caso de una situación bélica donde se tenga que repatriar a muchas personas, se podría saturar el sistema sanitario de algunas zonas, por lo que tendremos que tener mecanismos fuertes de gobernanza y cogobernanza", ha terminado.