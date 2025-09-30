Goretti Hidalgo Zan (Chiesi): "El sector sanitario tiene el compromiso de alcanzar la descarbonización"

"Las compañías del sector sanitario tienen el compromiso de alcanzar la descarbonización", ha destacado Goretti Hidalgo Zan, directora de Comunicación Corporativa, Shared Value y

Sostenibilidad de Chiesi en España y Portugal en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

La sostenibilidad tiene un impacto importante en el sector sanitario y Goretti Hidalgo Zan ha destacado que "para que se tomen medidas tendríamos que hablar de crisis climática como crisis de sanitaria".

"Las personas que sufren problemas respiratorios vienen más acentuados con la crisis climática, como las personas que sufren asma o EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica). Enfrentarse a situaciones como el no podemos tener una buena calidad de aire hace que su calidad de vida sea muy reducida", ha explicado.

Así, ha destacado que "desde el punto de vista industrial, tenemos una responsabilidad muy fuerte porque tenemos que dar respuesta a los retos en cuestión ambiental, como compañía, como sector y como sociedad".

Goretti Hidalgo Zan ha explicado que "en Chiese lo estamos trabajando desde el punto de vista del paciente, hemos dibujado muy claramente cómo es el viaje del paciente desde que empieza a tener los primeros síntomas, los primeros problemas hasta que se le diagnostica hasta que se le recomienda un tratamiento. Con lo cual, dar respuesta desde el punto de vista ambiental a esas necesidades de los pacientes es fundamental".

Cadena de valor

"Luego, como compañía hay que tener retos y objetivos muy claros. El 80% de las compañías farmacéuticas a nivel mundial, hemos firmado el compromiso de alcanzar las emisiones netas cero", ha resaltado.

Además, las compañías también se tienen que plantear el rediseño de toda su cadena de valor como trabajo con los diferentes proveedores para lograr realmente que toda la cadena de valor sea totalmente descarbonizada.

Sobre el impacto en el medioambiente que dejan los inhaladores, ha explicado que "el compromiso de toda la industria es lograr que todos los productos tengan la menor huella, el tema de los inhaladores es uno de los temas más trabajos".

Goretti Hidalgo Zan ha explicado que "en Chiese llevamos trabajando más de seis años en invertir más de 350 millones en desarrollar un inhalador donde el paciente se sienta cómodo y eficaz, pero además que el gas que suelta realmente sea con la menor huella posible desde el punto de vista del calentamiento global".

De hecho, ha recordado que "el pasado viernes anunciaron la fase III de los ensayos clínicos del estudio TRECOS donde nuestros inhaladores presurizados (pMDI) van a reducir su huella de carbono un 90% asegurando que el paciente no tenga que elegir entre planeta o salud".

Con todo, ha remarcado que "desde nuestro punto de vista lo primero es la ambición y yo creo que todas las compañías tenemos bien marcado lo de comprometernos en alcanzar la descarbonización del sector y después las cadenas de valor".

Es decir, "todos los partners con los que trabajamos realmente están en la misma página que nosotros y conseguimos que todos estén trabajando en la descarbonización", ha explicado.