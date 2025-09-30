Enrique Ayuso (Hefame): "Las cooperativas debemos hacer compras conjuntas para ahorrar costes farmacéuticos"

Hefame está abierta a nuevas colaboraciones. La cooperativa, que se encarga de la distribución farmacéutica, aboga por sinergias conjuntas con las empresas de su competencia.

Así lo ha señalado Enrique Ayuso, presidente de la cooperativa, durante una conversación en la segunda jornada del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

En su intervención, Ayuso ha defendido la necesidad de impulsar colaboraciones y compras entre las cooperativas que dominan el mercado español. Como por ejemplo, hacer una adquisición, en común, de energía.

"Defiendo todo lo que nos ayude a funcionar de una manera más óptima y ahorrar costes, y mejorar la actividad de las cooperativas". Tenemos una cuenta de resultados muy escueta porque todo va dirigido a la farmacia y nuestro objetivo es poder dar el servicio que damos día a día, por lo que todas estas iniciativas pueden ayudar", ha expresado Ayuso.

Por eso, ha defendido dejar a un lado la competitividad para unirse a la hora de afrontar un objetivo común: "ser capaces de abastecer a toda la sociedad, todo esto en un contexto donde cada vez hay una población más longeva que va a necesitar más atención sanitaria".

Desabastecimiento

La conversación no podía terminar sin hablar de los desabastecimientos de medicamentos, que no sólo afectan a España sino a nivel mundial, y cómo se está afrontando dicho problema desde la distribución farmacéutica.

Para Ayuso hay varios retos que afrontar, entre ellos, la gran dependencia que tenemos con los fármacos importados de India y China. "Algo que también ocurre con los principios activos que vienen también de otros países", ha precisado.

Enrique Ayuso, presidente de Hefame

Además, otro de los problemas que hay que solucionar es el tema del precio de los fármacos, "ya que esto nos está penalizando bastante a España. "Deberíamos tener reservas estratégicas que deberían apoyarse desde la distribución porque hay 200 almacenes en el territorio nacional que pueden hacerlo. Y también establecer un precio mínimo para determinadas moléculas", ha continuado.

Con todo, el presidente de Hefame ha defendido la necesidad de esa bajada de precios de los medicamentos debido a que en muchas ocasiones su importe está por debajo de los costes de producción y distribución.